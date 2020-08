Gilbert se retira del Tour con fractura de rótula

Otros Deportes

Domingo 30| 8:29 am





El belga Philippe Gilbert (Verviers, 38 años) se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia debido a una rotura de la rótula izquierda a consecuencia de una caída en la jornada de ayer, marcada por los accidentes.



Mala noticia para el Lotto Soudal, ya que a la retirada del campeón del mundo 2012 y uno de los mejores clasicómanos de la historia hay que añadir la de su compañero alemán John Degenkolb, también lesionado en el estreno del sábado.



Gilbert llegó a la meta de Niza a 11 minutos del pelotón con la rótula fracturada, la misma lesión que le obligó al abandono en el Tour de 2018.



"Se ha diagnosticado una nueva fractura. La buena noticia es que es una fractura sin desplazamiento. Primero, temíamos problemas con tendones y ligamentos. El médico del hospital, que se tomó su tiempo para nosotros hasta las 11 de la noche, habló de un período de inmovilidad de dos a tres semanas. Pudo haber sido peor ", asegura Gilbert.



El jefe de filas del Lotto Soudal se refirió a su compañero Degenkolb, quien llegó a meta a pesar de la caída.



"Tengo un gran respeto por lo que hizo John, terminar la etapa después de una fuerte caída, completar 65 kilómetros por su cuenta y llegar dos minutos fuera de tiempo. No tuvo el respeto de los jueces. Con la lluvia y todos los accidentes se merecía al menos el respeto para ponerlo en la clasificación, aunque después no hubiera podido continuar. Es inaceptable ".



En la segunda etapa que se disputa hoy serán varios los corredores que saldrán con dudas, entre ellos el español David de la Cruz (UAE Emirates) y el holandés Wout Poels (Bahrain McLaren).



Otro español, Rafa Valls, compañero de Mikel Landa en el Bahrain, no saldrá por una fractura de fémur./ EFE