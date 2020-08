Egan Bernal ve "extraño" un Tour sin Froome y Thomas y no descarta la Vuelta

Bernal admite que no será igual un Tour sin las dos figuras / foto cortesía

Otros Deportes

Miércoles 19| 6:50 am





El colombiano Egan Bernal (Ineos) considera que "será extraño" el Tour de Francia sin los británicos Chris Froome y Geraint Thomas, pero se mostró "emocionado" con un conjunto "joven y con experiencia, a la vez que no descarta correr la Vuelta.



"Lo haré lo mejor que pueda por ellos y por todo el equipo. Estoy emocionado de tener a este equipo a mi alrededor para este Tour de Francia. Tenemos un conjunto joven que incluye a Pavel Sivakov y Richard Carapaz, pero también la experiencia con ciclistas como Michal Kwiatkowski, Luke Rowe o Jonathan Castroviejo. Creo que es un buen equilibrio y estoy muy feliz de ser parte de este equipo para el Tour. Haré lo mejor que pueda por ellos y por todo el equipo".



Bernal considera que el Giro de Italia será una buena carrera para Geraint Thomas por las 3 contrarreloj del recorrido.



"Debería poder ahorrar tiempo y luego defender esta ventaja en la alta montaña", señaló.



Respecto a la Vuelta a España, el ganador del Tour 2019 no descartó su presencia junto a Chris Froome, a quien podía ayudar a conquistar su tercer título.



"¿La Vuelta a España? Quién sabe, tal vez yo esté allí para ayudar a Chris Froome. Actualmente, Estoy concentrado en el Tour de Francia y todavía no tengo planes posteriores al Tour. Pero La Vuelta podría ser una buena opción ". / EFE