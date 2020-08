Juanpe López se retira por fractura de radio

Otros Deportes

Viernes 14| 7:00 am





El español Juan Pedro López (Lebrija, 23 años), corredor del Trek Segafredo, no ha tomado la salida en la tercera etapa del Dauphiné por una fractura de radio producida a raíz de una caída que sufrió en la segunda etapa.



"Hoy no voy a poder salir en la tercera etapa. Ayer, a falta de 35 kilómetros para meta me caí y, pese al dolor, traté de acabar como fuera para seguir en carrera", señala Juanpe.



Una vez realizadas las pruebas radiológicas, revelaron una fractura en el radio, por lo que "toca volver a casa para recuperar".



La Dauphiné sufrió hoy otra baja, la del irlandés Dan Martin, jefe de filas del Israel Start-Up Nation, quien tampoco ha tomado la salida en la tercera etapa del Dauphiné tras ser diagnosticado con una "fractura de sacro no dislocada", producida en una caída en la etapa del pasado jueves. / EFE