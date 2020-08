SportBizLatam: la industria deportiva se encontrará online en agosto

Otros Deportes

Sábado 1| 10:46 am





SportBizLatam, el congreso latinoamericano de Sport Business, tendrá en agosto su edición digital. Debido al contexto actual, el posicionado espacio de networking profesional de la industria deportiva con más de 15 ediciones en 10 países, se llevará a cabo a través de la web, los días 4 y 5 de agosto, contando con la participación de asistentes y oradores de toda América Latina y España.

A través de una innovadora plataforma multidispositivo, el evento facilitará la interacción entre participantes y speakers. Los asistentes podrán tener sus propias reuniones virtuales durante los espacios destinados al networking. SportBizLatam LIVE propone más networking, más conocimiento y más oportunidades., contando con el apoyo como Sponsors Oficiales del Johan Cruyff Institute, TNT Sports y St. Georges Bank (Grupo Promérica).

La Agenda del Congreso se enfoca en 6 ejes temáticos relevantes de la actualidad deportiva de la región como: Sports Marketing, Transformación Digital, Sports Management, Broadcasting, Innovación & Sportech, Sports Law. Se puede conocer con mayor detalle las temáticas a desarrollar durante el evento en el siguiente link http://www.sportbizlatam.la/es/evento/SPORTBIZLATAMLIVE#agenda

En cada una de sus ediciones, el SportBizLatam reúne a ejecutivos de clubes, asociaciones y federaciones deportivas, directivos y gerentes de multinacionales, ejecutivos de empresas del sector, periodistas especializados, ex-deportistas, emprendedores y académicos, estudiantes de posgrado y profesionales del Deporte.

Entre los speakers confirmados para esta edición se encuentran: Juan Emilio Roa, Director Comercial en CONMEBOL; Heidi Pellerano, Chief Commercial Officer en CONCACAF; Fábio Machado Medeiros, Vicepresidente en Turner Sports Latin America; Fabricio Oberto, campeón olímpico en Atenas 2004, campeón NBA en 2007 y fundador de New Indians GG; Leandro Petersen, Gerente Comercial y Marketing en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); Benjamín Romero Amaya, Gerente de Marketing y Comercial en Federación Peruana de Fútbol (FPF); Paulina Agüero, Gerente Comercial y Marketing en Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP); Marcos Méndez, Director de Comunicación y Marketing en Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF); y Michael Roth y Dee Kundra, Head of Partnerships y Senior Head of Marketing & Communications, respectivamente, en FC Bayern (Americas). Más speakers se confirmarán periódicamente en la web del evento: http://www.sportbizlatam.la/es/evento/SPORTBIZLATAMLIVE