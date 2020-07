La UCI penalizará el incumplimiento del protocolo sanitario

Otros Deportes

Jueves 30| 8:23 am





La Unión Ciclista Internacional (UCI) penalizará el incumplimiento del protocolo sanitario por parte de corredores, equipos y organizadores de la carrera, según ha explicado el máximo organismo del ciclismo en un comunicado.



Después de los problemas aparecidos en la Vuelta a Burgos relacionados con el Covid-19, causando la retirada de 5 corredores que sin dar positivo estuvieron en contacto con personas contagiadas, la UCI ha salido al paso para aclarar aspectos sobre la escala de sanciones que se aplicarán en las próximas semanas en caso de incumplimientos de las normas sanitarias.



Satisfecho con "la creciente conciencia por parte de los actores de la necesidad de aplicar estrictamente las instrucciones de salud en interés de todos", el organismo internacional explica que podrá tomar sanciones contra los corredores o equipos que no respetan las instrucciones sanitarias.



La UCI declara en primer lugar que un corredor no podrá competir en un evento "en caso de falla de los equipos en términos de presentación de pruebas que demuestren el desempeño de las pruebas de diagnóstico viral requeridas por el protocolo.



Las multas y otras sanciones también pueden distribuirse en caso de incumplimiento del protocolo sanitario. Pero este rigor no debe ser aplicado solo por los equipos y los corredores, ya que los organizadores de la carrera también serán particularmente examinados.



Según David Lappartient, presidente de la UCI, "respetar las obligaciones del protocolo significa actuar en nombre del colectivo"



De hecho, la UCI especifica "que en caso de que un organizador del evento no implemente las medidas requeridas por el protocolo, las medidas disciplinarias podrían llegar incluso a la retirada del calendario internacional de la UCI.



"Por el interés general, todos deben luchar contra el riesgo de propagación del virus. Más de un mes y medio después de la publicación del protocolo de conducta a seguir, y con las mejoras realizadas en el dispositivo, es importante que cada miembro de la familia de ciclismo de ruta sea responsable de sus acciones".



"En un momento crucial de la temporada para nuestro deporte, donde, como podemos ver, el La situación sigue siendo frágil, es esencial actuar más unidos y responsables que nunca". / EFE