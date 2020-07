La Emakumeen Nafarroako Klasikoa asegura que cumple "con toda la normativa"

Otros Deportes

Jueves 23| 8:14 am





La Emakumeen Nafarroako Klasikoa y la Clásica de Navarra que este jueves y viernes marcan el reinicio de la temporada ciclista para el pelotón femenino cumplen "con la normativa sanitaria", según aseguró a EFE el director de la carrera ciclista, Miguel Sabalza.



La organización, precisa el director, "está exigiendo el test PCR a todos los equipos inscritos", siguiendo la normativa sanitaria para la celebración de eventos deportivos, y lamentó la decisión del equipo CCC-Liv, en el que milita la doble campeona olímpica neerlandesa Marianne Vos, de renunciar a competir.



"Lo que nos ha transmitido el equipo CCC-Liv es que la Unión Ciclista Internacional (UCI) no tiene habilitada una plataforma, por lo que no puede fiarse de que todos los equipos han pasado el test PCR", afirmó Sabalza.



El director de la carrera insistió en que la organización está "exigiendo los test PCR a todos los equipos", siguiendo el protocolo del Consejo Superior de Deportes y de la Unión Ciclista Internacional para que la prueba pueda desarrollarse con normalidad.



"Todos los equipos del World Tour, a excepción del CCC-Liv, están por la labor de seguir adelante", dijo a EFE.



Sabalza ponderó asimismo la capacidad organizativa de su equipo de trabajo y de las autoridades navarras, puesto que vienen de organizar la marcha cicloturista La Indurain bajo unas medidas especiales de protección para evitar el contagio entre los participantes.



Por todo ello y teniendo en cuenta que en la región de Navarra el "riesgo es medio", confía en que la prueba pueda desarrollarse sin incidencias.



"Aquellos equipos que no tengan la PCR no van a salir", remarcó.



Miguel Sabalza agradeció asimismo el apoyo del Gobierno de Navarra para la celebración de la Clásica Féminas de Navarra y la Emakumeen Nafarroako Klasikoa los días 23 y 24 de julio.



Ambas pruebas están inscritas en el calendario mundial de la Unión Ciclista Internacional y se disputarán conforme a los protocolos sanitarios y de seguridad marcados, para este tipo de eventos, por las autoridades sanitarias y deportivas.



Este jueves se celebrará la Emakumeen Nafarroako Klasikoa, entre Pamplona y Lekunberri. Sobre un trazado de 118 kilómetros se ascenderá a Ulzurrun y Etxauri, puertos de primera categoría, y a los Altos de Guembe y Zuarrarrate, de segunda.



El viernes, las ciclistas deberán superar una distancia de 122 kilómetros, con salida y llegada en Pamplona, en la prueba denominada Clásica Féminas de Navarra, con las subidas a los Muros de Olaverri, Tiebas, Biurrun, Tirapu, Artajona, Obanos, Galar y el Alto de El Perdón. La meta estará situada en la Avenida del Ejército de la capital navarra.



Los equipos Alé BTC, Canyon Sram Racing, FDJ Nouvelle Aquitanie, Mitchelton Scott, Trek Segafredo y Movistar, del World Tour, mantienen su decisión de participar en ambas carreras mientras que el CCC-Liv retrasa su reaparición hasta el domingo, en la Durango-Durango.



En Navarra están inscritas, además, las siguientes formaciones: Arkea, Bizkaia Durango, Bepink, Boels Dolmans, Ceratizit WNT, Colnago, Cycling Friendly, Charente Maritime WC, Doltcini Van Eyck Sport, Eneicat RBH Global, Farto – Aguas do Paraño, Laboral Kutxa, Massi Tactic, Paule KA, Rio Miera, Sopela Women´s Team, Valcar y WCC. / EFE