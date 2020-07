Tres jugadores del Canadiens dan positivo al coronavirus

Otros Deportes

Lunes 13| 11:21 am





Al menos tres jugadores de los Canadiens de Montreal dieron positivo de coronavirus, informó este domingo la prensa deportiva local.



Los jugadores no pueden ser identificados por un acuerdo entrela NHL y la asociación de jugadores.



Los campamentos de entrenamiento para los 24 clubes que participan en los 'playoffs' expandidos de la liga comenzarán este lunes con juegos en Toronto y Edmonton a partir del 1 de agosto.



Cualquier jugador que no desee participar puede darse de baja sin afrontar castigo, siempre que informe a sus equipos antes del lunes por la tarde.



El delantero de Habs, Max Domi, que está en riesgo debido a la diabetes tipo 1 que tiene, ha recibido un plazo de siete a 10 días para decidir si participará o no en el campamento de entrenamiento.



La liga anunció que 35 jugadores de la NHL han dado positivo desde que la fase 2 comenzó el 8 de junio, aunque se desconoce si los jugadores de los Canadiens fueron incluidos en ese total, agrega el reporte del The Athletic. / EFE.