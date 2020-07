Lefevere considera "ridículos" los excesivos porcentajes en las subidas

Otros Deportes

Lunes 13| 9:28 am





Patrick Lefevere, director del Deceuninck-Quick Step, considera que los puertos con porcentajes de desnivel exagerados son "ridículos" y perjudican al espectáculo, ya que los corredores solo disputan al final, como si de un desenlace al esprint se tratara.



El director del equipo belga, destacó en Het Nieuwsblad respecto al recorrido del próximo Tour de Francia (29 de agosto- 20 de septiembre) que el lema parece ser "puertos más empinados todavía", una vez contrastado opiniones con algunos de sus corredores, como Bob Jungels y Julian Alaphilippe, quienes recientemente han estudiado algunos puertos.



"Bob Jungels me dijo que había un tramo de carretera sin pavimentar en el Col de la Madeleine, lo mismo que en el Col de la Loze, que es extremadamente empinado, en una carretera que no es accesible para los automóviles", señaló.



Para Patrick Lefevere, la búsqueda de subidas empinadas realmente perjudica el espectáculo en una gran vuelta, y puso un ejemplo:



"Es lo opuesto al espectáculo: el año pasado en La Planche des Belles Filles fue un fracaso respecto a cómo lo habían imaginado".



El director del Deceuninck subrayó la actitud de los corredores cuando las subidas son demasiado exigentes.



"Los corredores no atacan más con estos altos porcentajes, solo vemos un espectáculo al final de la carrera, como en los finales de sprint. Esta tendencia se remonta a la Vuelta de 1999 con el Angliru. Después de eso, todos copiaron. Personalmente, me parece ridículo". / EFE.