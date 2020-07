La UCI ya ve "la luz al final del túnel"

Otros Deportes

"Ya vemos la luz al final del túnel", asegura David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), quien ve con esperanza el comienzo de la temporada tras una primavera difícil, aunque advierte que "todo dependerá de la evolución de la situación sanitaria" derivada por la pandemia del coronavirus.



"La primavera ha sido muy difícil para el ciclismo, pero finalmente estamos viendo la luz al final del túnel con las primeras carreras en carretera disputadas en julio y la reanudación del UCI WorldTour y el UCI Women's WorldTour esperado en agosto". Como siempre hemos dicho, el reinicio de la temporada, sea cual sea la disciplina, dependerá de la evolución de la situación sanitaria", afirma Lappartient.



El dirigente francés recordó que varias competiciones han tenido que ser canceladas por no cumplir las condiciones para su organización adecuada.



"Esto puede significar que el Campeonato Mundial UCI en ciertas disciplinas no tendrá lugar este año. Es una gran decepción, pero la salud de los atletas y todos los involucrados o simplemente presentes en nuestros eventos son nuestra principal prioridad ", dijo David Lappartient en un comunicado de la UCI.



La federación internacional ha publicad una actualización sobre el calendario de eventos que organiza en 2020, campeonatos mundiales y copas mundiales, en las diversas disciplinas, ya sea en Mountain Bike, BMX, Trial, Gran Fondo, pista o carretera.



En la modalidad de montaña las pruebas de la Copa Mundial de Lenzerheide (Suiza) y Les Gets (Francia), programadas del 4 al 6 y 19 y 20 de septiembre, respectivamente, se cancelan a solicitud de los organizadores.



Hasta la fecha, las pruebas de Nove Mesto na Morave, en la República Checa (29 de septiembre al 4 de octubre), de Maribor, en Eslovenia (15 a 18 de octubre), y de Lousã, en Portugal (29 de octubre al 1 de noviembre) están confirmados.



Con respecto a la Copa Mundial de Cross-Country de UCI E-Mountain Bike 2020, la prueba de Barcelona, programada para el 2 y 3 de octubre, ha sido cancelada.



Las etapas de Locarno (Suiza) y Bolonia (Italia), programadas inicialmente del 17 al 18 de abril y del 5 al 6 de junio, y un tiempo pospuesto, también tuvieron que cancelarse.



En BMX, a pesar de las intensas discusiones con el comité organizador del evento, el Campeonato Mundial de BMX UCI 2020, programado para Houston (Estados Unidos) del 26 al 31 de mayo, se cancela.



La UCI lamenta anunciar que no habrá Campeonatos Mundiales UCI en la disciplina en 2020. Los próximos Campeonatos Mundiales tendrán lugar del 17 al 22 de agosto de 2021 en Papendal (Países Bajos), después de los Juegos Olímpicos de Tokio.



En cuanto a la Copa Mundial de Supercross UCI BMX 2020, dos pruebas tendrán lugar en Rock Hill (Estados Unidos) y hasta ahora han sido confirmadas. Finalmente tendrán lugar los días 6 y 7 de noviembre.



En BMX Freestyle todas las rondas del UCI BMX Freestyle Park y Flatland World Cup han sido canceladas. No serán reprogramados en 2020.



De las cinco rondas de la Copa Mundial de Trial UCI 2020, tres se cancelan: las de Salzburgo (Austria), Val di Sole (Italia) y Lenzerheide (Suiza). Hasta la fecha, se mantienen las de Wadowice (Polonia) e Il Ciocco (Italia).



Respecto a la modalidad de ciclismo urbano, el Campeonato Mundial que reúne el BMX Freestyle (Park y Flatland) y los Worlds de prueba, no tendrá lugar en 2020 , debido a la situación sanitaria mundial.



El Campeonato Mundial de Gran Fondo UCI 2020 programado para Vancouver (Canadá) del 9 al 12 de septiembre se ha cancelado.



La UCI recuerda que se mantienen los Campeonatos del Mundo de Ruta UCI 2020, programados en Aigle-Martigny, Suiza, del 20 al 27 de septiembre, luego de los recientes anuncios del Consejo Federal y las discusiones con el comité organizador y el 'todas las partes interesadas del evento". / EFE.