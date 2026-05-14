Jake Paul reta nuevamente a pelear al 'Canelo' Álvarez

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Hay una noticia que ya está dando la vuelta al mundo y en las redes sociales. El gran protagonista es el youtuber y boxeador Jake Paul, quien hizo pública una presunta llamada telefónica que habría realizado al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En esa comunicación se habrían dado varios temas, pero el más relevante y que está causando todo el debate es que apuntó que ofreció 200 millones de dólares para concretar una pelea entre ambos.

“Canelo, tengo los 200 millones de dólares para ti, dinero fácil, Jake Paul contra ‘Canelo’, hagámoslo. Esto es lo que los fanáticos han estado esperando, esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo”, le expresó el creador de contenido.

¿Qué respondió el 'Canelo' Álvarez?

Con todo lo anterior, la respuesta no habría sido del todo positiva en la acera del boxeador mexicano, que prefirió el camino de los emojis para referirse a la oferta del youtuber.

Tan solo horas después de haberse revelado la propuesta, 'Canelo' reaccionó sin una sola palabra y con tres emojis de sonrisas, un gesto que parece clara su postura.

El año pasado ya se rumoró la posibilidad de ver un careo entre ambas personalidades. Sin embargo, los compromisos contractuales en la carrera del mexicano habrían cerrado esa alternativa.