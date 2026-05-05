Selección venezolana de pesas celebra y anuncia más retos

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En un despliegue de fuerza, técnica y determinación, la selección venezolana de levantamiento de pesas se consagró campeona en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026,

La cita concluyó el pasado 25 de abril y Venezuela finalizó segunda en la tabla de medallas, liderada por el equipo nacional de halterofilia y obtener la mejor actuación en la historia de la cita. La pesas criollas dominaron el podio suramericano, reafirmándose como la punta de lanza del deporte juvenil en el país.

Selección venezolana de Levantamiento de Pesas

Los criollos dieron detalles de su actuación durante un encuentro realizado en el Instituto Nacional del Deporte IND, en Caracas, acompañados por autoridades del Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Venezolano, atletas adultos y miembros de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, quienes anunciaron las expectativas que tienen con esta generación y los próximos planes de la disciplina en las diversas categorías a nivel internacional.

Récords y autoridad

La delegación criolla logró adjudicarse el primer lugar del medallero específico de la disciplina, superando a potencias regionales como Colombia y Chile. Con una cosecha total de 10 metales, los pesistas venezolanos demostraron que el relevo generacional está más sólido que nunca.

Medallero Final de Levantamiento de Pesas:

Venezuela: 6 Oros, 3 Platas, 1 Bronce ( Total: 10 )

6 Oros, 3 Platas, 1 Bronce ( ) Colombia: 3 Oros, 1 Plata, 5 Bronces ( Total: 9 )

Chile: 2 Oros, 2 Bronces (Total: 4)

Uno de los nombres más destacados de la cita fue el de Lidysmar Aparicio, quien no solo se colgó la medalla de oro en la división de +77 kg, sino que además selló el récord de la presea dorada número 33 para Venezuela en el conteo general de los juegos. Aparicio deslumbró en la modalidad de envión al levantar 132 kg, asegurando lo más alto del podio con autoridad.

Por otra parte, Arianye Echandia (53 kg): Protagonizó una de las actuaciones más brillantes al establecer un récord absoluto panamericano sub-17, suramericano y nacional, levantando un total de 185 kg (82 kg en arranque y 103 kg en envión). Así mismo, David Linares (65 kg): Dominó su categoría con un total de 251 kg (117 kg en arranque y 134 kg en envión). Elizabeth Cuen (58 kg): Logró remontar en la modalidad de envión para colgarse el oro con un total de 176 kg.

las medallas de plata, fueron cortesía de Abel Daniel Acosta (79 kg) quien obtuvo el segundo lugar con un total de 266 kg, tras una reñida competencia con el representante de Colombia, Ainara Gutiérrez (63 kg) subió al podio tras una diferencia de apenas un kilo frente a la atleta de Brasil, finalizando con 180 kg totales, mientras que Carlos Guanare (88 kg): Sumó otra presea plateada con un total de 313 kg levantados. El bronce fue cortesía de Osneiber Pirona (71 kg).

Esta disciplina fue fundamental para que Venezuela alcanzara, por primera vez en su historia, el subcampeonato general de unos Juegos Suramericanos de la Juventud.