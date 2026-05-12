Giro de Italia: Venezolano Orluis Aular logra su mejor clasificación de etapa

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Nota de Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

Con un remate sensacional el pedalista yaracuyano Orluis Aular (Team Movistar) alcanzó el segundo lugar en la cuarta etapa del Giro de Italia que ganó el ecuatoriano Jhonatan Narváez con crono de 3:08:43 en el tramo entre las localidades italianas de Catanzaro y Cosenza de 138 kilómetros.

El rutero yaracuyano al fin logró colocarse en el pelotón de punta para soltar su poder en el embalaje con un pedaleo potente al final que dejó al ecuatoriano con el triunfo, mientras Aular demostraba que en las llegadas masivas es uno de los más eficientes rematadores.

Récord para Aular

Este resultado es su mejor clasificación histórica en una etapa, ya que en 2025 logró dos terceros lugares.

Para Aular su meta en la presente edición del Giro sigue centrada en lograr una victoria parcial en cualquiera de las etapas llanas, Para ello se ha preparado junto a sus compañeros del equipo Movistar que ha realizado en las cuatro etapas disputadas una muy buena actuación.

En declaraciones a la agencia EFE, el criollo manifestó que el spring se le hizo demasiado largo y por ello no logró la victoria.

"Llevamos a cabo todo lo planeado en la reunión de la mañana, y la verdad es que cuando trabajamos así, se nota. Vamos a seguir luchando. Es una pena lo de estos tres primeros días, en los que no me sentí del todo bien. El Giro es muy largo, y espero seguir mejorando día a día para que algún día podamos alcanzar nuestro objetivo: ganar una etapa", destacó.

El italiano El italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), arrebató la casaca rosa al uruguayo Guillermo Thomas Silva y es el nuevo líder de la clasificación general.

Próxima etapa para el venezolano

El Giro de Italia seguirá su ruta este miércoles con la quinta etapa de 203 kilómetros de recorrido, que incluirá una fuerte subida de 4.000 metros.