EL TENIS DE MESA VENEZOLANO HACE HISTORIA: CARACAS CONTÓ CON MÁS DE 440 PARTICIPACIONES EN EL II FESTIVAL NACIONAL DE TENIS DE MESA

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Caracas. El tenis de mesa base en Venezuela ha alcanzado un hito sin precedentes. El Gimnasio Elizabeth Popper y Francisco López, ubicado en la capital, fue el escenario del II Festival Nacional del Proyecto de Masificación Nacional de Tenis de Mesa, celebrado del 11 al 13 de junio, logrando un récord histórico de 448 participaciones de atletas infantiles procedentes de 19 estados del país.

Durante tres días de intensa competencia, las jóvenes promesas de las categorías U7, U9 y U11 demostraron el gran crecimiento técnico y la pasión que despierta esta disciplina en el territorio nacional.

La delegación de Caracas ratificó su gran momento al dominar la mayoría de los podios individuales.

En la categoría menor (U7), Veladny Hernández (Caracas) y Vicente Oliveros (Zulia) se coronaron campeones. Por su parte, la categoría U9 quedó bajo el dominio absoluto de la capital con los títulos de Sarai Bejar y Aran Hernández. Finalmente, en la competitiva categoría U11, Jonaiderlin Gómez y Tommy Golding, ambos representantes de Caracas, alzaron los máximos honores.

"El tenis de mesa en Venezuela se está masificando. Estamos creciendo con mucha fuerza desde las bases y trabajando arduamente por el Sueño Olímpico de estas nuevas generaciones", destacaron desde la organización del evento, resaltando el impacto masivo que está teniendo el proyecto de desarrollo a nivel nacional.

Próxima parada: Competencia Internacional El éxito de este festival nacional enciende los motores para el próximo gran desafío en el calendario. Caracas se prepara para recibir el WTT Youth Contender Caracas 2026, un evento de talla mundial que reunirá a los mejores talentos nacionales y a destacados atletas internacionales provenientes de 9 países, consolidando a Venezuela como un epicentro clave para el tenis de mesa en la región.