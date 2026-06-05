Alex Cabrera cambia el diamante y es el nuevo presidente de esta federación

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La tarde de este viernes 6 de junio se llevaron acabo las votaciones en la Federación Venezolana de Coleo (Feveco) donde la sorpresa la dio el beisbolista, Alex Cabrera. El exjugador de los Leones del Caracas, encabezó la plancha de oposición bajo el lema "Somos + Fuerte".

Cabrera terminó firmando la gran sorpresa del proceso al conquistar el respaldo mayoritario de los delegados nacionales y adjudicarse el triunfo con una sólida y clara ventaja de 49 votos.

El proceso electoral, que convocó a las máximas autoridades y representantes de la disciplina en el país, se desarrolló con total normalidad en los espacios de la Asociación de Ganaderos del Estado Carabobo, en la ciudad de Valencia.

Tras el cierre de las mesas y el posterior escrutinio, la comisión electoral procedió a la proclamación de la nueva junta directiva que regirá los destinos del coleo durante el ciclo legal correspondiente a los años 2026-2030.

Su recorrido por la LVBP

Conocido en el argot deportivo como "El Samurái", Cabrera ostenta una distinción única en la historia de la pelota nacional: es el único bateador venezolano capaz de sumar 100 o más cuadrangulares tanto en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) como en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

A lo largo de una longeva trayectoria de 20 campañas en la LVBP, Cabrera vistió las camisetas de Pastora de los Llanos, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua.

En la actualidad, su vitrina de logros exhibe galardones del más alto calibre, entre los que destacan una Triple Corona de Bateo, dos premios al Jugador Más Valioso y el récord histórico de más jonrones conectados en una sola temporada regular en Venezuela, con 21 estacazos. De por vida, se retiró anclado en el segundo lugar de todos los tiempos en el circuito local con 135 vuelacercas.