¡Roland Garros tiene nuevo rey! Alexander Zverev derrota a Cobolli

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Luego de un intenso compromiso que se terminó definiendo en 5 sets el tenista alemán Alexander Zverev se impuso al italiano Flavio Cobolli por marcador 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1.

Tres décadas después de que Boris Becker hiciera vibrar a Alemania en el Open de Australia 1996, el país vuelve a la cima gracias al primer alemán que domina el cuadro masculino en la Era Open.

Con esta victoria, el nuevo campeón no solo levanta el trofeo, sino que rompe la implacable hegemonía de la dupla Alcaraz-Sinner, que se había repartido los últimos nueve majors.

El camino al título no fue casualidad. Tras firmar sólidas victorias ante Benjamin Bonzi (95°), Tomas Machac (43°), Quentin Halys (90°), Jesper De Jong (106°), Rafael Jódar (29°) y Jakub Mensik (27°), el hamburgués de 29 años aprovechó esta nueva oportunidad.

Dejando atrás las dudas y rompiendo su mala racha, conquistó su 25° corona y se consolidó como el indiscutible número 3 del mundo. Con 7.305 puntos, el alemán recorta distancias frente a los dos gigantes del circuito: el italiano Jannik Sinner (1° con 13.500) y el español Carlos Alcaraz (2° con 9.960).