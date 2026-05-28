Cerúndolo tumba al N°1 Jannik Sinner en una tarde de drama y calor en Roland Garros

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El polvo de ladrillo de Roland Garros ha sido testigo de una de las sorpresas más monumentales en la historia reciente del tenis moderno. El italiano Jannik Sinner, actual número 1 del ranking ATP y candidato indiscutido a levantar la Copa de los Mosqueteros, quedó eliminado de forma prematura en la segunda ronda del torneo tras caer en cinco parciales ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Lo que parecía una jornada de trámite para el líder del circuito, que comenzó dominando los dos primeros sets con comodidad por 6-3 y 6-2, se transformó en un calvario físico y mental bajo el inclemente y asfixiante calor parisino.

El colapso físico del rey

A partir del tercer set, el lenguaje corporal de Sinner cambió drásticamente. Los estragos de las altas temperaturas empezaron a pasarle factura en forma de severos calambres y episodios de mareos. A pesar de los esfuerzos de su equipo técnico y las asistencias médicas en los descansos, el italiano no se pudo recuperar.

Cerúndolo, apodado "La Computadora" por su frialdad y capacidad para leer tácticamente los partidos, olió la sangre y no dejó pasar la oportunidad. El argentino se anotó un disputado tercer set por 7-5 que cambió la dinámica por completo. Con un Sinner visiblemente mermado, sin piernas y sin respuestas físicas, Cerúndolo selló la hazaña con un doble y categórico 6-1 en el cuarto y quinto set.

La victoria de una vida

Para Juan Manuel Cerúndolo, este triunfo representa un antes y un después en su carrera profesional. No solo se trata de su primer triunfo ante un jugador en el primer puesto del escalafón mundial, sino que lo catapulta a los primeros planos del tenis internacional en el escenario más exigente del mundo.

Tras este histórico impacto que deja el cuadro masculino completamente abierto, "La Computadora" ya mira hacia el horizonte de la tercera ronda (R3), donde espera por el ganador del enfrentamiento entre el joven español Martín Landaluce y el checo Vít Kopřiva. Sinner, por su parte, se despide de París con una enorme frustración, dejando una vacante dorada para el resto de los aspirantes a la gloria en la capital francesa.