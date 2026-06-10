Jeremy "TNT" Álvarez noquea y apunta al título mundial

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Con el poder de su apodo bien justificado, Jeremy "TNT" Álvarez firmó una victoria fulminante el pasado 30 de mayo en Venezuela sobre Kelvinyer Alejandro Salazar, en la "Copa Mocho Navas" que se realizó en el emblemático gimnasio "Mocho Navas" en Petare, estado Miranda.

El boxeador no dio margen a la especulación y liquidó su combate en los primeros segundos del asalto inicial gracias a una preparación enfocada en la velocidad y la resistencia sobre el cuadrilátero.

"Salió el trabajo. Se dio antes de tiempo y muchísimo mejor, así nos llevamos menos golpes", afirmó Álvarez, quien ahora ostenta un récord profesional de 15 combates, con 13 victorias (todas por la vía del nocaut) y 2 derrotas en la categoría de las 154 libras.

Atribuyendo su éxito al apoyo incondicional de sus padres, "TNT" descartó la ruta olímpica (Panamericanos o Bolivarianos) para enfocarse al 100% en el profesionalismo. Su equipo ya gestiona una pelea en el país ante un rival internacional (de Argentina, República Dominicana o EE. UU.) con una meta clara: disputar el título mundial juvenil y enfilarse a ser el mejor libra por libra.