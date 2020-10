VIDEO: Morales: Debes tener una mente muy poderosa que no se quiebre

Deportes Extremos

Jueves 8| 5:24 pm







Es un deporte donde hay mucho contacto y si no te cuidas puedes salir muy lastimado"

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

El periodista Guillermo Arcay entrevistó al atleta de artes marciales y peleador de Ultimate Fighting Championship (UFC), Omar Morales, quien peleará este sábado (representando a nuestro país) en la isla de Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

Con mucha convicción, el criollo aseguró que lo más impresionante de estar en su nivel es "cómo tu mente maneja tu cuerpo. Quien no logra estar preparado para saber que vas a entrar ahí (a la arena) y saber que te pueden lastimar, se verán afectadas sus habilidades físicas. Es un deporte donde hay mucho contacto y si no te cuidas puedes salir muy lastimado. Tienes que entrar ahí con una mente muy poderosa que no se quiebre durante el combate para desempeñar todo el entrenamiento que has realizado durante meses".

"La mente y preparación psicológica es fundamental", recalcó el pelador, quien sostuvo que el evento comienza a las 5:00 pm (hora de Venezuela) y él estará en la tercera pelea, por lo que verá acción entre las 5:30 pm a 6:15 pm (1:00 am, hora de Abu Dhabi).

Desde el hotel en la parte oriental del planeta, el venezolano relató cómo ha sido el proceso de viaje y preparación para el evento, cumpliendo las reglas por la cuarentena con el fin de prevenir el contagio por Covid-19.

"Me he sometido a cinco pruebas desde que llegué. Ha sido un proceso estricto para que ningún peleador se contamine. Sólo hay atletas y organizadores de la UFC. La ruta que cumplí fue salir de Miami, luego estuve en Dallas y posterior en Las Vegas. Ahí pernocté 48 horas en cuarentena y al concluirla, salí a las 3:00 am (hora de Las Vegas) a Abu Dhabi. Fueron 15 horas de vuelo y al aterrizar, 48 horas más en una habitación", relató.

Morales al referirse a la pelea indicó que "voy a hacer mi trabajo. Por mi cabeza no pasa ninguna derrota. Estoy muy bien preparado y que gane el mejor", quien tiene marca de 10-0 en su carrera.

Finalmente, valoró sobre sus avances como peleador: "cada combate suma experiencia y cada día aprendo algo más. (...) Cada peleador te deja un recuerdo".

VEA EL VIDEO: