Seis leyendas latinas a un paso de la inmortalidad en el Salón de la Fama del Boxeo

Seis leyendas del boxeo latinoamericano han dado un paso crucial hacia la inmortalidad deportiva al ser nominadas oficialmente al Salón de la Fama del Boxeo Internacional (IBHOF) en la prestigiosa categoría Moderna. Esta selección reconoce trayectorias impecables que marcaron época sobre los encordados internacionales.

Entre las figuras masculinas resalta la presencia del venezolano Jorge Linares, conocido popularmente como el Niño de Oro. Con una brillante carrera que incluye títulos mundiales en las divisiones pluma, superpluma y ligero, Linares dejó un registro profesional de 47 victorias, 29 de ellas por la vía del nocaut, enfrentando a los mejores pugilistas en las plazas más exigentes del planeta. Junto al venezolano también figuran el ícono argentino Sergio Maravilla Martínez, el mútiple campeón mexicano Leo Santa Cruz y el prestigioso entrenador Robert García.

La lista se engalana además con el talento femenino de dos históricas campeonas: la mexicana Ibeth La Roca Zamora y la argentina Yésica Tuti Bopp, ambas referentes indiscutibles del pugilismo mundial que buscarán inmortalizar su nombre en el templo de Canastota, Nueva York.

Jorge Linares y la elegancia técnica del Niño de Oro

El camino de Jorge Linares hacia esta nominación está respaldado por una técnica depurada y una velocidad que deslumbró durante más de una década. Desde sus inicios como prospecto en Japón hasta sus consagratorias noches en Las Vegas y Londres, el barinés demostró una clase magistral en cada presentación.

Sus tres coronas mundiales en categorías diferentes lo posicionan como uno de los pugilistas más talentosos y respetados de su generación. Enfrentar y vencer a los mejores de su época le otorga méritos suficientes para ser considerado un fuerte candidato a ingresar en su primera oportunidad.

La huella imborrable del talento latinoamericano

El grupo de nominados abarca campeones que conquistaron a la afición por su valentía, estilocitadino y profesionalismo. Desde las batallas memorables de Maravilla Martínez en el peso mediano hasta las guerras épicas de Leo Santa Cruz en divisiones inferiores, el legado hispano se mantiene más firme que nunca.

La inclusión de entrenadores y promotores como Robert García refleja además la influencia técnica y estratégica que la región aporta al desarrollo de campeones mundiales dentro de la industria del boxeo global.