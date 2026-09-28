De leyenda sobre la bicicleta a estratega del podio: El impacto de Daniel Dhers como entrenador

La carrera de Daniel Dhers Arellano (cinco veces campeón de los X Games y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020) sigue expandiendo su legado global desde la faceta técnica. Como entrenador principal del equipo de ciclismo BMX Freestyle de la República Popular China, el venezolano volvió a demostrar su maestría estratégica al guiar a sus atletas en la histórica presentación del BMX Freestyle Park en los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026.
En la cita continental, los deportistas dirigidos por Dhers firmaron una actuación sobresaliente en ambas ramas, dominando las complejas rutinas de 60 segundos marcadas por trucos aéreos, giros de alta dificultad y fluidez técnica.
Resultados por categoría
Categoría Femenina
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🥇 Sun Sibei (Medalla de Oro) — 93.80 puntos: Tras sobreponerse a una dura caída durante la sesión de calentamiento y a una primera ronda errática, la atleta china mostró templanza para dominar la competencia en su segundo intento con una deslumbrante puntuación de 93.80.
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🥈 Ozawa Miharu (Medalla de Plata) — 91.20 puntos: La competidora local se adjudicó la presea de plata frente a su público tras una actuación de alta precisión técnica.
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🥉 Sun Jiaqi (Medalla de Bronce) — 90.20 puntos: Completó el podio femenino al promediar 90.20 puntos gracias a una destacada variedad de maniobras aéreas y dinamismo en el circuito.
Categoría Masculina
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🥉 Sha Xiaolong (Medalla de Bronce): En un cuadro sumamente competitivo y con fuerte presencia de la delegación anfitriona, el competidor chino logró subirse al podio al amarrar la tercera posición en la final masculina frente al dominio de los representantes de Japón.
La labor de Dhers al frente del combinado de la República Popular China reafirma su estatus como una de las mentes más influyentes en los deportes urbanos de la actualidad. La transición de atleta de élite a director técnico ha transformado el rendimiento del equipo asiático, proyectándolos con fuerza en el circuito mundial, series olímpicas y competencias continentales.
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