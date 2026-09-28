De leyenda sobre la bicicleta a estratega del podio: El impacto de Daniel Dhers como entrenador

La carrera de Daniel Dhers Arellano (cinco veces campeón de los X Games y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020) sigue expandiendo su legado global desde la faceta técnica. Como entrenador principal del equipo de ciclismo BMX Freestyle de la República Popular China, el venezolano volvió a demostrar su maestría estratégica al guiar a sus atletas en la histórica presentación del BMX Freestyle Park en los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026.

En la cita continental, los deportistas dirigidos por Dhers firmaron una actuación sobresaliente en ambas ramas, dominando las complejas rutinas de 60 segundos marcadas por trucos aéreos, giros de alta dificultad y fluidez técnica.

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