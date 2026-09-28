De la provocación al octágono: Ailín Pérez se tomó revancha ante Dumont y encendió la polémica

La tensión entre Argentina y Brasil volvió a trasladarse a las artes marciales mixtas, pero esta vez con un condimento mediático que escaló rápidamente fuera de la jaula. En el combate coestelar de UFC Vegas 121, Ailín Pérez firmó una de las victorias más importantes de su carrera al superar por decisión unánime a Norma Dumont, cobrándose revancha no solo en las tarjetas, sino también en el terreno verbal.

La previa de la pelea había quedado marcada por el picante cara a cara del viernes previo al combate. Durante la ceremonia de pesaje, Dumont protagonizó un momento tenso al arrojarle preservativos y billetes a la luchadora argentina, un gesto que buscaba desestabilizarla emocionalmente antes de subir al octágono.

Sin embargo, el plan de la brasileña no surtió el efecto esperado. Pérez mantuvo la concentración durante los tres asaltos y se llevó el triunfo tras el fallo de los jueces, para luego desatar una fuerte contraofensiva en sus declaraciones y redes sociales.

"No necesité usar los condones para cog", lanzó Pérez apenas consumada su victoria, haciendo alusión directa al episodio del pesaje. La réplica de la peleadora argentina no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, donde continuó el cruce de declaraciones entre ambas deportistas.

La controversia tomó un giro inesperado horas después, cuando Pérez volvió a dirigirse a Dumont con un mensaje tan provocador como llamativo: "Puede que estés embarazada de mí", sentenció, cerrando un capítulo de alta volatilidad mediática tras su presentación en Las Vegas.

Con este resultado, Ailín Pérez reafirma su posición dentro de la división y consolida su perfil como una de las luchadoras más mediáticas y efectivas de la franquicia en la actualidad.