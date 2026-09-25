Juegos Suramericanos 2026: Venezuela suma otra medalla de oro tras imponerse en la final de softball

Hay que sumarle una nueva medalla de oro a Venezuela en los Juegos Suramericanos 2026, ya que durante la tarde de este viernes demostrando todo su potencial para imponerse por 4 a 1 sobre Argentina en la final del softball masculino.

Otro gran oro para Venezuela

Si hablamos del MVP de esta final, sin duda que el lanzador Luis Colombo se lleva prácticamente todos los méritos. Y es que su línea de trabajo fue de siete entradas completas en las que toleró tres imparables y una anotación, con una base por bolas y 11 ponches.

Como era de esperarse, el derecho contó con el apoyo ofensivo de sus compañeros, quienes firmaron un rally de tres rayitas en la primera entrada para darle una enorme ventaja. Erwin Díaz ligó de 4-3 con dos impulsadas, mientras que Kleiver Rodríguez remolcó otra con un imparable.

El compromiso se caracterizó por la intensidad de ambos conjuntos, al punto de vaciarse las bancas en el cuarto inning luego de un fuerte choque entre el antesalista José Blanco y un corredor argentino.

De esta manera, Venezuela llegó a 46 medallas de oro en estos Juegos Suramericanos, manteniéndose así en el cuarto lugar con un total de 129 preseas.