Jorge Linares: esta podría ser la última oportunidad

Tres campeonatos en divisiones distintas, ser considerado uno de los boxeadores más técnicos de los últimos 20 años y un rival que nadie quiere toparse es parte del legado que ha dejado Jorge Linares en el boxeo. El oriundo de Barinas enfrenta este sábado lo que podría ser su último tren para adueñarse de un campeonato mundial cuando luche frente al monarca ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Devin Haney, en Las Vegas.

“Es un nuevo reto, una nueva oportunidad, quizás ésta podría ser la última oportunidad”, aseguró Jorge Linares a la promotora Matchroom Boxing sobre el careo con Haney. El criollo sabe muy bien que la actualidad de los pesos ligeros es muy competitiva. “La división está muy difícil, hay mucho talento”.

La preparación del oriundo de Barinitas ha sido exhaustiva en su hogar, Japón. Desde adolescente el boxeador venezolano ha hecho de la nación asiática su casa y esta vez contó con apoyo familiar. Su hermano Carlos Linares es su entrenador y con quien se ha preparado en el último año y medio.

“Me siento como si hubiera peleado hace cuatro meses. No he parado de entrenar, siempre estoy ocupado en el gimnasio”, acotó el criollo que aún piensa en su posible combate ante Ryan García. “No se dio el combate por toda esta situación (pandemia)”.

Linares aseguró sentirse con “hambre y como un campeón” para su combate ante el difícil invicto Devin Haney, quién siempre le ha mostrado respeto al venezolano en la previa. Además, el “Niño de Oro” habló sobre el apoyo que le ha dado su familia para este combate.

El criollo asegura que su motivación es grande y tiene el “sentimiento del campeón”. “Este es el sentimiento que me gusta tener siempre”, aseveró el otrora campeón mundial ligero.

“Le tengo mucho respeto a Devin Haney, pero el sábado ese respeto se va. Tendremos una pelea increíble”, dijo el veterano boxeador.

La experiencia como clave

“Una de las mejores cosas que tengo en este momento es la experiencia. Él es un peleador joven y talentoso, pero yo debo hacer mi pelea”.

Linares ha demostrado adaptación a cada rival que se ha enfrentado. El venezolano aún mantiene mucha rapidez y su pegada es respetable por lo que Haney tendrá que establecer un plan de pelea muy inteligente.

“Lo he visto, vi su pelea ante Gamboa y el sabe que manejo todos los estilos, larga distancia, media y el cuerpo a cuerpo, puede hacer de todo y el tendrá un gran problema con eso”, comentó el de Barinitas.

El criollo conoce muy bien esas lides y envió un mensaje a su rival. “Él sabe muy bien que si hace lo mismo que hizo con Gamboa va a caer”.

Cañizales expone en México

Carlos Cañizales al fin vuelve a los ensogados y defenderá su corona minimosca de la AMB cuando enfrente hoy en Ciudad de México al azteca Esteban Bermúdez.

El criollo regresa luego de dos años de haber realizado su última pelea. En ese combate derrotó a Sho Kimura en la defensa de su título por decisión unánime.

“No me preocupa la falta de actividad en el ring, me he mantenido en el gimnasio y no tendré problemas con eso”, aseguró el venezolano.

Será la primera pelea del criollo en suelo mexicano y aseveró que sabe la dureza de los boxeadores aztecas, pero no tiene ningún temor de luchar en territorio norteamericano.