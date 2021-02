Jorge Linares calienta pelea con Devin Haney

Boxeo

Rowerth Goncalves / @rowerth92

Jorge Linares planea retomar su carrera y buscar nuevamente el título mundial ligero si concreta su pelea frente al estadounidense Devin Haney. La pega se llevaría a cabo el 17 de abril.

Haney no era el rival esperado por el boxeador de Barinitas. El criollo de 35 años de edad quería batallar contra Ryan García, pero, por ahora, ese combate no se llevará a cabo en el primer semestre del año.

Linares se ha estado entrenando en Japón y tenía pactado una pelea en 2020 contra Javier Fortuna. El criollo fue diagnosticado con COVID-19 días antes de la pega y no pudo pelear.

Para el estadounidense invicto en 25 combates sería una prueba de fuego. Haney ha recibido muchas críticas y no lo consideran “un verdadero campeón”. Pelear contra el “niño de oro” lo coloca en una línea para poder codearse con la élite de la división.

“¿Linares?, tenemos un inmenso respeto por Linares. Es un ex campeón mundial. Siempre está en la lucha; no viene a acostarse. Linares sería una pareja perfecta si no conseguimos a Ryan García o Javier Fortuna. Ambos son obligatorios”, comentó el padre de Devin Haney que mostró un gran respeto y afición por lo que ha hecho el criollo dentro del ring.

Para el venezolano sería una gran oportunidad de demostrar que aún le queda boxeo y que tiene la estamina para ganar, nuevamente, un campeonato mundial y dominar el peso ligero por lo que le resta de carrera dentro del cuadrilátero.

El combate debería cerrarse entre finales de febrero o principio de marzo para poder estableces los campamentos de entrenamiento de cada uno de los peleadores que disputarán el título del Consejo Mundial de Boxeo.