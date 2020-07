Mike Tyson vuelve al boxeo enfrentando a Roy Jones

Boxeo

Jueves 23| 2:46 pm





Freddy Perdomo | @SpgFreddy

La leyenda del boxeo Mike Tyson confirmó su regreso a través de las redes sociales, y enfrentará a Roy Jones Jr. El próximo 12 de septiembre en un combate de exhibición. El duelo constará de ocho asaltos.

Tras unos meses de especulación sobre el regreso del boxeador estadounidense, el ex campeón del mundo publicó en sus redes sociales un video promocionado su regreso al ring acompañado de la frase “He vuelto”. Tyson no combatía desde la pelea ante Kevin McBride en 2005.

Por otro lado, Roy Jones Jr, volverá a pelear a los 51 años. El pugilista tiene un registro de 66-9 a lo largo de su carrera. Su último combate fue en el año 2018 cuando enfrentó a Scott Sigmon.