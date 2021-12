¿Elaine Thompson tuvo mejor año que Yulimar Rojas?

Atletismo

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Año a año la ‘World Athletics’ otorga el premio al mejor atleta masculino y femenino del año, premiando el mérito deportivo de los mismos. Este año en la rama femenina la ganadora de esta distinción fue la velocista jamaiquina, Elaine Thompson, quitándole el galardón a la criolla Yulimar Rojas, quien lo ganó en 2020.

El año de Elaine Thompson

Durante este 2021, la atleta de Jamaica experta en las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros, se encargó de escribir varias páginas nuevas en los libros de récords. Llegando a ser reconocida por algunos periodistas como “la nueva” Usain Bolt.

La nacida en la parroquia de Manchester, Jamaica, fue una de las grandes ganadoras de los Juegos Olímpicos de Tokio. Thompson ganó 3 medallas de oro: una en los 100 m, una en los 200 m y la tercera en la prueba de 4x100m femenino. E igualmente ganó la Liga Diamante en los 100 m.

De igual forma la de Jamaica impuso algunos récords dignos de admirar: estableció un nuevo récord olímpico en los 100 m al terminar la carrera en 10.61 seg, rompiendo por 0.01 seg el récord de la estadounidense Florence Griffith estableció en 1988. De igual manera estableció una marca personal en los 200 m al acabar la prueba en 21.53 seg.

Sin embargo, el récord olímpico en 100m no fue su mejor marca del año, ya que en agosto en el Prefonite Classic, realizado en Oregon, Estados Unidos, Elaine Thompson también se hizo acreedora del segundo mejor tiempo en los 100 m en la historia al acabar la prueba en 10.54 seg, quedando solo a 0.05 seg de la marca de Florence Griffith.

Una vida compleja

En un reportaje elaborado por Gemma Herrero para el Diario Sport se explica que la nacida en 1992 (29 años), Elaine Thompson tuvo una infancia muy ruda cuando solo tenía siete años sus padres decidieron que no podían hacerse cargo de ella y desde entonces vivió con su abuela. No fue una atleta destacada en su juventud. Pero desde que el entrenador Paul Francis, se fijó en ella en el año 2010 y la reclutó para la University of Technology in Kingston, todo cambió.

Paul Francis es el hermano de Stephen Francis, un reputado entrenador que ha dirigido, entre otros, al campeón Asafa Powell y que entrena también a Shelly-Ann Fraser.

El año de Yulimar

Por su parte Yulimar Rojas también tuvo un año repleto de éxitos, la atleta criolla se impuso en la prueba del salto triple en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estableciendo ella el mejor salto en la historia de esta especialidad al completar 15.67 metros en su último intento en la final del salto triple en la capital nipona.

La marca que superó la criolla estuvo impuesta desde del año 1995, cuando la ucraniana Inessa Kravets estableció el récord en 15.50 metros. Aparte del oro olímpico (el cuarto en la historia de Venezuela en JJOO) Rojas también ganó de principio a fin la Liga de Diamante el único trofeo que le faltaba en su haber profesional.

Parece que el magnifico año de Yulimar, el mejor de su carrera, fue superado por el número de medallas de Thompson, ya que de resto hemos visto que están igualadas en casi todo.