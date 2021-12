Elaine Thompson gana la partida a Yulimar Rojas y es la Atleta del Año

Redacción Meridiano

Los campeones olímpicos Elaine Thompson-Herah de Jamaica y Karsten Warholm de Noruega, fueron nombrados Atletas del Año en la ceremonia de los Premios Mundiales de Atletismo 2021, celebrada virtualmente el miércoles.

Thompson-Herah (femenino) y Warholm (masculino) son los ganadores del premio Atleta del año 2021, entregados por World Athletics gracias a una temporada de actuaciones destacadas en los Juegos Olimpicos de Tokio, donde destacaron en pista y campo.

