Maratón de Valencia penalizará a quienes compitan días anteriores a la prueba

El Medio Maratón y Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso, penalizará a los atletas profesionales contratados que compitan en carreras de larga distancia los días anteriores a su celebración.



La situación Covid-19 ha concentrado en el calendario del próximo otoño, en apenas cuatro meses, la mayoría de competiciones en ruta del año, por lo que desde la organización de las dos pruebas valencianas se considera que existe riesgo de que haya una sobreexposición de los corredores, sujetos a largos viajes, pérdida de entrenamientos esenciales, privación de descanso y tensión continua.



“Participar en varias pruebas de maratón o medio maratón, en un corto periodo de tiempo, empeora la calidad de vida del corredor de alto nivel, e impide que disfrute de una carrera deportiva plena y de larga duración. Muy poca gente, por no decir casi nadie, se beneficia compitiendo de un modo indiscriminado, como si únicamente existiera el corto plazo, el aquí y ahora", aseguró Juan Manuel Botella, coordinador de la prueba de élite.



"Por eso, y porque en Valencia sólo queremos a aquellas figuras que estén comprometidas con los objetivos deportivos que nos imponemos, vamos a penalizar por contrato los honorarios de quienes que se prodiguen en exceso en las semanas anteriores”, añadió.



En el caso del maratón, si un atleta profesional termina un maratón 100 días antes, un medio maratón 30 días antes ó una 10K 15 días del 5 de diciembre, sus honorarios de participación, como atletas profesionales que son, se reducirán un 50%. En el caso del medio maratón, si un atleta élite termina un maratón 85 días antes, una media 21 días antes o una 10K 7 días antes del 24 de octubre, se reducirán un 50%.



“No vamos a tratar a los profesionales como mercancías, ni como pasajeros de un tour frenético por el calendario de World Athletics. Sabemos que contamos con la comprensión de los entrenadores, los representantes, las federaciones y la mayoría de deportistas, en el propósito común de construir unas pruebas más rápidas, pero también más humanas, que garanticen la salud y el alto rendimiento de la élite”, añadió Botella.



Además de la élite contratada, el Maratón Valencia volverá a activar este año el programa MyBest42, con la participación de 52 atletas de 22 países diferentes, que llegarán a Valencia con la intención de conseguir su marca personal en maratón.



Se trata de corredores de alto nivel en sus respectivos países, no todos ellos profesionales, con un nivel de menos de 2h15:00 (hombres) y de 2h36:00 (mujeres) que no perciben honorarios por su participación, pero tienen tratamiento de élite y tres días completos de estancia en Valencia con todos los gastos pagados. / EFE