Luis Orta va por el récord en el Mundial de Medio Maratón

Atletismo

Viernes 16| 2:13 pm





El olímpico Luis Orta Millán no oculta que sus metas son ambiciosas para este domingo, cuando correrá el Campeonato Mundial de Medio Maratón de Gdynia, Polonia: un crono por debajo de 1:03 horas no solo refrendaría los tiempos que ya ha venido marcando en la distancia, sino que le permitirá bajar de nuevo el récord nacional y, fundamentalmente, ganar la confianza necesaria para su objetivo principal, la marca mínima a Tokio 2020.



“Para mí esta carrera es súper importante porque desde enero no he podido competir oficialmente”, comentó Orta, quien confía en sus posibilidades de mejorar su récord: “Ya he corrido cinco veces 1:03 en medio maratón, incluso lesionado, enfermo, en mi primer intento. Eso me indica que ya estoy listo para dominar esa marca. Los entrenamientos me dicen que puedo correr mucho más rápido, ando muy bien, es cuestión de hacer una buena carrera. Mi meta es mejorar mi marca, correr bien y hacer un buen papel, y con eso terminar la preparación para mi maratón en Valencia”.



Efectivamente, Orta correrá el 6 de diciembre el Maratón de Valencia, su principal apuesta de lograr la marca mínima que le permita repetir en Tokio 2020 la experiencia olímpica que ya vivió en Río 2016: “Ando muy bien, en muy buena forma física, sintiéndome súper bien y con grandes metas. En el Mundial quiero buscar un buen resultado, que me dé la confianza para en diciembre ir a Valencia y buscar la marca mínima olímpica. Para mí es muy importante correr un tiempo rápido en medio maratón, porque eso me va a dar la fortaleza mental y física de correr un buen maratón y buscar ese 2:10-2:11 que hace falta para clasificar a Tokio”.



A diferencia de otros atletas que se vieron perjudicados por las medidas de confinamiento para frenar el avance del Covid-19, para Orta la pausa sanitaria tuvo un efecto positivo: “Tuve la suerte de que vivo en una montaña aislada de todo, lejos de la ciudad, y las reglas no fueron tan estrictas. Nos dejaban salir cerca de la casa, donde yo tengo todos los sitios necesarios para entrenar. De hecho a mí me sirvió como una pequeña pausa. No hubo descanso, pero sí le bajé un poco a la intensidad y al volumen de kilometraje, y eso me ayudó muchísimo a terminar de sacarme algunas lesiones que venía arrastrando desde hace varios años. Por eso digo que para mí la pausa por el confinamiento fue una bendición, aunque sé que la situación ha sido difícil para mucha gente”.



El retorno al entrenamiento sirvió para acumular buenas sensaciones y experiencias, que Orta espera den frutos este fin de semana: “Comenzamos a entrenar en un circuito alrededor de la casa. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Hice carreras virtuales de 5K, 10K y 15K como chequeo, y me preparé muy bien. En Boulder trabajo a 2000 m de altura y obviamente los ritmos no se comparan con los del nivel del mar, pero aun así hice buenos tiempos, tanto que rompí el récord nacional de 15K, aunque no oficialmente”.



Orta correrá el Mundial de Gdynia junto a Marvin Blanco, que completó su preparación en Colombia. El otro seleccionado para asistir al evento polaco, Alexis Peña, no pudo viajar porque resultó positivo a la prueba de Covid-19. La junta directiva de la Federación Venezolana de Atletismo anunció este jueves a través de un comunicado que se mantiene monitoreando la evolución de Peña, y dispuesta a prestar el apoyo que sea necesario para que supere este compromiso de salud.