Marvin Blanco se suma a la avanzada mundialista

Lunes 28





Serán definitivamente tres los representantes que Venezuela tendrá en el Campeonato Mundial de Medio Maratón, que se realizará el 17 de octubre en Gdynia, Polonia, y representa la reanudación de las competencias orbitales luego de la larga pausa marcada por las medidas para contener la pandemia del COVID-19.

El experimentado Marvin Blanco se unirá a los también caraqueños Alexis Peña y Luis Orta Millán, en el grupo que marcará el regreso de Venezuela al terreno mundialista.

“La idea del Mundial surgió hablando con un amigo, al que le comentaba que he entrenado muy fuerte, incluso en cuarentena, y me siento bien. Él me convenció de pedirle a la Federación (Venezolana de Atletismo) que me inscribiera, mientras se buscaban los recursos para el pasaje, y aquí estoy, listo para viajar el lunes a Colombia”, comentó Blanco.

Han sido meses de renacimiento para Blanco, quien hace apenas seis meses se sometió a una operación del tendón de Aquiles, que puso fin a una pausa de más de un año desde que se lesionó en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018 durante una caída en los 3000 m con obstáculos. Una vez superada la rehabilitación, ni siquiera la cuarentena alcanzó a ponerle fin a su entusiasmo por el regreso.

“Desde marzo he estado entrenando bastante bien, primero cerca de mi casa por un campo de softbol, dando vueltas y mareándome. Nunca paré de trabajar. Después poco a poco comencé a salir a la calle, siempre con cuidado por el tema del COVID-19, cada vez sintiéndome mejor y agarrando confianza”.

“Al final la situación terminó obrando a favor mío, porque entrenaba poco a poco, y llegó el momento en que empecé a sentirme fuerte, con nivel para competir. Entonces surgió esta competencia y no quise perder la oportunidad”.

Blanco partirá este fin de semana a San Cristóbal, y espera atravesar el lunes la frontera con Colombia, donde aprovechará la altura de Bogotá para completar su preparación mundialista. “Viajo con la idea de hacer lo mejor que pueda en el Mundial. Quisiera estar en torno a 1:02-1:04. Eso me daría mucha confianza para correr el maratón de Valencia el 6 de diciembre”.