Lyles corre el 200 en 18.90, pero la distancia no era correcta

Atletismo

Jueves 9| 5:13 pm





Durante varios minutos parecía que el estadounidense Noah Lyles había corrido el 200 más rápido de la historia en los Inspiration Games, con unos increíbles 18.90 que habrían sido nuevo récord del mundo... hasta que junto al resultado apareció el matiz "wrong distance" que deshacía el hechizo.



Lyles, actual campeón del mundo de 200, había corrido en realidad menos de esa distancia, de ahí que el resultado se declarara oficioso y la marca haya quedado en simple anécdota. El récord mundial sigue perteneciendo al jamaicano Usain Bolt con 19.19.



Nadie ha corrido hasta ahora los 200 metros por debajo de los 19 segundo, con independencia de las condiciones de viento.



No fue un problema con el anemómetro, sino por exceso de viento favorable. Lyles, que corría en Bradenton (Florida), había tenido una fuerte ráfaga contraria (-3,7), pero lo cierto es que no había recorrido 200 metros: "shorten distance".



Sus rivales fueron el francés Christophe Lemaitre, que corrió en Zúrich en 20.65 (con viento nulo), y el holandés Churandy Martina, que hizo 20.81 en Papendal (Holanda).



En los 300 vallas femeninos, la estadounidense Georganne Moline firmó la mejor marca mundial del año tras dejar el cronómetro en 39.08 segundos para superar el anterior registro de la danesa Sar Slott Petersen, que el 11 de junio en el Bislett Stadion de Oslo corrió en 39.42 segundos. Moline superó a la suiza Lea Sprunger (39.25) y a la checa Zuzana Hejnová (40.97).



Antes, la primera carrera por separado de la historia de la Wanda Diamond League reunió en los 150 metros a tres grandes atletas de la disciplina. La suiza Mujinga Kabundji, bronce en los 100 metros del Europeo de 2016; la atleta de Bahamas Shaunae Miller-Uibo, subcampeona mundial en 2015 y campeona olímpica en 400 metros en 2016; y la estadounidense Allyson Felix, en posesión de seis medallas de oro olímpicas y 13 mundiales en diversas pruebas.



Con ese atractivo cartel, y cada una en tres lugares diferentes (Walnut, Bradenton y Zúrich), Felix, en plena forma a sus 34 años, se llevó la victoria con su mejor marca personal en los 150 metros. Corrió en 16.81 para superar los 17.37 que firmó en julio de 2019 en Stockton on Tees (Gran Bretaña). Y, además, lo hizo con el viento en contra (-2), mientras que sus dos rivales lo hicieron a favor con peores marcas.



También brilló en los 100 metros yardas (91 metros) el canadiense Andre De Grasse. En esta ocasión, compitió en la misma pista con el francés Jimmy Vicaut y con el jamaicano Omar McLeod, actual campeón olímpico y mundial de 110 metros vallas. Con un tiempo de 9.68 y con un viento en contra de -3,4, ganó con un buen registro ante dos gigantes de la velocidad.



En pértiga, el estadounidense Sam Kendricks firmó un salto de 5,81 metros y quedó lejos del mejor registro mundial del año que hace escasos días consiguió el sueco Armand Duplantis (5,94 en Gotemburgo). Líder en solitario de la prueba tras los errores del polaco Piotr Lisek (5,66) y del francés Valentin Lavillenie (tres nulos en 5'36), intentó sin éxito superar la barrera de 5,91 metros con tres errores consecutivos.



En la categoría femenina, Sandi Morris, con un salto de 4,66 metros y tres intentos fallidos en 4,76 con los que intentó superar el mejor registro del año de Tina Sutej (4,75), se llevó una prueba en la que la sueca Angelica Bengtsson y la griega Katerina Stefanidi quedaron por detrás.



En triple salto el portugués Pedro Pablo Pichardo superó a los estadounidenses Christian Taylor y Omar Carddock. El doble subcampeón del mundo en Moscú 2013 y Pekín 2015 se impuso con un registro de 17,40 metros, por delante de los 17,27 de Taylot y de los 17,04 de Craddock.



La jornada se cerró con el relevo en los 100 metros femeninos, también en diferentes localizaciones. Ganó el equipo estadounidense formado por Felix, Bartoletta y Colina, que se hicieron con una victoria de 32,25 segundos por delante de Holanda (Van Hunestjin, Visser y Schippers) y de Suiza (Dietsche, Del Ponte y Kambundji).



Los "Inspiration Games" sustituían bajo ese nombre a la mítica Weltlaksse Zúrich de la Wanda Diamond League con un formato diferente en la que varias pruebas se corrieron en varios países a la vez. EFE