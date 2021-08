Paraguay, Bután, Maldivas y dos islas del Caribe debutan en los Juegos

Olimpismo

Lunes 23| 10:02 am





El Comité Paralímpico Internacional (IPC) informó este lunes que finalmente los Juegos de Tokio contarán con la participación de 162 países, tres más que en Río de Janeiro 2016, incluidos Paraguay, Bután, Maldivas y las islas caribeñas de Granada y San Vicente y las Granadinas, que debutan en el mayor evento mundial del deporte de personas con discapacidad.



La cifra de 162 países que participarán en Tokio no es la más elevada de la historia de los Juegos, puesto que Londres 2012 sigue teniendo el récord con 164.



"Me enorgullece mucho que 162 países compitan en Tokio. Los últimos 18 meses han sido los más desafiantes hasta ahora para todos los involucrados en el movimiento paralímpico. El mayor crédito debe ir a los países por preparar a sus atletas. Ha sido un desafío épico y agotador para todos los involucrados, incluido el equipo de gestión de nuestro Comité", dijo el presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons.



En Tokio, además de la segunda aparición del Equipo Paralímpico de Refugiados, que tendrá seis integrantes, seis países (Bután, Granada, Maldivas, Paraguay y San Vicente y las Granadinas) harán su debut oficial como beneficiarios del Programa de Desarrollo de Comités Nacionales del IPC.



Por contra hay 21 países que no estarán en los Juegos Paralímpicos de Tokio debido a varias razones. Comoras, Yibuti, Seychelles y Sudán por una suspensión de IPC; Andorra, Antigua y Barbuda, Liechtenstein y San Marino porque no tienen deportistas compitiendo; Kiribati, Samoa, Tonga y Vanuatu por problemas de viaje debido a la pandemia; por decisión gubernamental Brunei, Corea del Norte, Turkmenistán y Timor Oriental; por decisión del deportista de no viajar Macao y Surinam; por conflicto bélico Afganistán y por otra decisión Myanmar y Trinidad y Tobago.



Los Juegos Paralímpicos de Tokio se celebran entre el 24 de agosto y 5 de septiembre. EFE