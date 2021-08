Yusleidy Figueroa: "Necesito recuperarme primero de la lesión"

Olimpismo

Miércoles 18| 6:10 pm





María José Frontado R. | @majofronttado

La levantadora de pesas, Yusleidy Figueroa, estuvo compartiendo en el programa 'Se Habla Deporte' junto a Jesús López y Oliver Yaguarán acerca de su participación en los finalizados Juegos Olímpico de Tokio 2020. La criolla obtuvo diploma olímpico tras quedar en la sexta posición en la prueba 58kg en Halterofilia.

La criolla empezó agradeciendo por todo el apoyo que le brindaron cuando estuvo en Japón, "Se que muchas personas estuvieron al pendiente de mi en la competencia, me escribían antes de la competencia deseándome el mayor de los éxitos y después felicitándome".

Asimismo, la pesista admitió que una lesión le dificultó la realización de sus marcas, "Una lesión no me permitió realizar mis marcas anteriores, aún así intenté dar lo mejor. Sabía que no estaba en un 100% como pude haberlo estado en competencias anteriores". Del mismo modo, comentó que en sus planes no estaba tirar la toalla, "No me rendí. Estuve 5 años intentado mejorar mis marcas".

Expresó que si seguía insistiendo tras pasar esa lesión sus marcas podría mejorar, "Al pasar el momento de la lesión, pensaba que si al día siguiente llegaba trabajando más podría pasar que mis marcas nos dimisnuyeran, pero el dolor fue muy complicado. Al llegar a Tokio nunca se perdió la fe ni las ganas de intentarlo", dijo Figueroa.

Yusleidy comentó que ese dolor se le presentó cuando llegó a las preparaciones para Tokio en Rusia, "Yo pensé que no era nada grave, pero con los días fue empeorando".

Por otro lado, sobre su posible participación en París 2024 dijo que se tiene que recuperar de esa lesión, "Ya hablé con mi entrenador, necesito saber que es lo que tengo, cuales son los tratamientos que puedo tener y el tiempo de recuperación". Yusleidy expresó que podía estar sufriendo de una hernía en su espalda, pero está a la espera que su doctor hable con un especialista para ver si más allá de la cirugía existe otro tipo de tratamiento.