Doncic: "Estoy orgulloso del equipo"

Olimpismo

Jueves 5| 11:46 am





Luka Doncic, estrella de la selección eslovena que se quedó fuera de la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al perder contra Francia en semifinales (90-89) aseguró que está "orgulloso del equipo" y que tienen "otra final" por la medalla de bronce.



"Creo que todo el mundo vio el partido, peudo decir que estoy orgulloso del equiop, dio el 100%, trabajamos dos meses para venir aquí, creo que sorprendmios a mucha gente, estoy orgulloso de todos los chicos, tenemos otra final y no nos daremos por vencidos", señaló Doncic tras el encuentro en el Saitama Super Arena.

Preguntado por el último tiro que asumió su compañero Klemen Prepelic y que fue bloqueado por el francés Nico Batum, Doncic dijo que su tapón fue "increíble" y reafirmó su confianza en su compañero.



"Batum hizo un bloqueo increíble, no siempre puedes hacer una decisión inteligente, yo confío en él (Prepelic), él en mí y creo que fue una buena decisión", aseguró Doncic.



Tras el encuentro, la estrella eslovena pasó por la zona mixta y al final de su recorrido gritó "esto es por FIBA", pero al ser preguntado por si relaciona esto con alguna queja con el arbitraje no quiso abundar en ese tema.



"No es una cuestión para preguntarme, todo el mundo ve su propia perspectiva, perdimos el partido y eso es. No creo que jugamos genial, pero estuvimos ahí, tuvimos la útlima oportunidad y no la conseguimos", consideró.



En cuanto a la defensa, Doncic reconoció que cada partido los rivales le presentan una diferente, pero que la francesa, que en algunos casos le emparejó con pívots como Rudy Gobert, fue efectiva. "Esta vez tenía menos opciones de tirar, traté de buscar a mis compañeros", comentó.



Tras el encuentro tuvo algunas palabras con Batum. "Me dijo que le gusta jugar contra mí, en el buen sentido. Nos respetamos, fue una conversación agradable", explicó. EFE