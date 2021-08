Estados Unidos derrota al campeón Corea del Sur y avanza a la final

Olimpismo

Jueves 5| 10:09 am





Con un rally de cinco anotaciones en la sexta entrada, la selección de Estados Unidos derrotó este jueves por 7-2 a la del campeón Corea del Sur para clasificarse a la final del torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.







En el partido por la medalla de oro, los estadounidenses se enfrentarán a Japón. Corea del Sur jugará por la presea de bronce contra la República Dominicana.







El lanzador ganador fue Ryder Ryan, quien tiró una entrada y dos tercios sin recibir carreras ni imparables. El perdedor fue el abridor surcoreano Euilee Lee.







Estados Unidos se adelantó en la parte baja de la segunda entrada. Mark Kolozsvary recibió pasaporte y llegó al plato por un sencillo al jardín central de Jack López que decretó el 1-0.







En el cuarto capítulo, los estadounidenses aumentaron su ventaja con un jonrón solitario al jardín izquierdo de Jamie Westbrook que dejó el juego 2-0.







Los coreanos descontaron en la apertura de la quinta. Kyoungmin Hur fue golpeado por el lanzador y arribó a 'home' por imparable al jardín central de Hae Min Park que puso el 2-1.







En el sexto acto, Estados Unidos hizo un definitivo rally de cinco anotaciones. Todd Fraizer inició con una base por bolas, enseguida Westbrook bateó un imparable.







Con un out, Kolozsvary disparó un sencillo al jardín izquierdo que mandó al plato a Frazier para el 3-1 en la pizarra. Tras ello, Nick Allen negoció base por bolas que puso jugadores en todas las bases.







López continuó el castigo con sencillo al central que hizo anotar a Westbrook el 4-1. Eddy Álvarez dio una rola a la primera base que mandó al plato a Kolozsvary con el 5-1 y Tyler Austin pegó imparable al central que impulsó a López y Allen con el 7-1.







Corea del Sur añadió una más en el séptimo rollo. Kunwoo Park arrancó con 'hit' al jardín derecho y Hwan Oh Ji lo convirtió en el 7-2 con un doblete al central.







Anotaciones por entradas







1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E







Corea 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 7 0







Estados Unidos 0 1 0 1 0 5 0 0 x 7 9 1







Ganó: Ryder Ryan







Perdió: Euilee Lee







Jonrón: Estados Unidos: Jamie Westbrook.

EFE