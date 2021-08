Nadal cree que Djokovic es referente y debe evitar actitudes como la de Tokio

Olimpismo

El tenista español Rafael Nadal considera que Novak Djokovic, que como número del mundo uno es "referente para muchos niños", debería evitar actitudes como la mostrada en los Juegos Olímpicos de Tokio en el partido que le enfrentó al español Pablo Carreño.



En una rueda de prensa con motivo de su participación en el Citi Open de Washington, su vuelta a la competición desde Roland Garros, Nadal contó, a preguntas de EFE, que no vio aquel partido pero ya ha felicitado a Carreño, medalla de bronce tras vencer al serbio.



"Me alegro mucho por él y también por España", dijo Nadal, quien consideró que esa victoria le quedará a Carreño grabada "por el resto de su vida" porque es "un momento inolvidable".



Añadió que ganar una medalla en unos juegos olímpicos -él tiene dos de oro, una en individual en Pekín y otra de dobles en Río- es algo "muy especial".



En cuando a Djokovic, quien en un momento del partido lanzó enfadado su raqueta a las gradas, Nadal lamentó la actitud del serbio.



"Por suerte no había gente en las gradas y no pasó nada más, pero bueno, son cosas que ocurren de vez en cuando", dijo el español, quien consideró que hay que "intentar evitarlas".



Recordó en este sentido que cuando pasan estas cosas "la imagen no es la mejor" y también señaló que dependiendo de "los severos que son en los castigos" en la organización de los eventos deportivos son "más permisivos o más contundentes".



En el caso del serbio, valoró que se disculpara después pero insistió en que "es importante evitar este tipo de situaciones, y más" por parte de alguien como Djokovic, "un referente para muchos niños, al final es el número uno del mundo y uno de los mejores de la historia".



"Es extraño que alguien, teniendo tanto éxito, reaccione de esta manera de vez en cuando, pero al final él es muy competitivo y reacciona así", añadió. EFE