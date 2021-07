Francia y Australia avanzan a cuartos y EEUU prevé ser la mejor segunda

Olimpismo

Francia y Australia cerraron la primera fase con pleno de victorias al superar, respectivamente, a Irán (62-79) y Alemania (89-76) por lo que estarán en el bombo de las líderes de grupo en el sorteo de cuartos de final, un grupo en el que prevé estar Estados Unidos como mejor segunda tras ganar de 35 puntos a la República Checa (119-84).



Franceses y australianos cumplieron con los pronósticos y el triunfo galo dejaba a Estados Unidos con el segundo puesto como máximo a lo que aspirar. El equipo norteamericano, sabedor de que el mejor segundo también estará en el bombo de los líderes, buscó un marcador holgado y terminó la primera fase con una diferencia entre puntos anotados y recibidos de 82.



Lo hizo no sin dificultades, porque la República Checa plantó batalla y le siguió el ritmo hasta el descanso (47-43), pero a partir del tercer cuarto, saldado con un parcial norteamericano de 35-17, se acabó el duelo.



Un partido que tuvo un registro histórico, el de Kevin Durant convirtiéndose en el máximo anotador histórico de la selección olímpica de baloncesto de Estados Unidos. Sus 23 puntos de este sábado le permiten sumar 354 y superan los 336 puntos que Carmelo Anthony acumuló de Atenas 2004 a Río 2016.



Antes de que Estados Unidos jugara en el Saitama Super Arena, Francia ya había cumplido con los deberes derrotando a Irán por 62-79, en un duelo que rompió por la vía rápida: al descanso ya ganaba por 19 puntos (27-46) y solo tuvo que administrar la ventaja.



El dominio galo del rebote (32-42) y un acierto triplista del 40% (8 aciertos de 20 intentos) fueron los ingredientes que el conjunto galo, liderado por el nuevo base del Real Madrid Thomas Heurtel y por Timothé Luwawu-Cabarrot (12 puntos y 5 rebotes) aprovechó para derrotar al conjunto persa, donde el eterno Hamed Haddadi hizo un 'doble-doble' de 18 puntos y 12 rebotes en su adiós a los Juegos.



Australia también cumplió con lo previsto superando a Alemania (89-76) en un duelo completamente diferente, que no se decidió hasta el último parcial. Patty Mills (24 puntos y 6 asistencias) y Nic Kay (16 puntos y 4 rebotes) dieron el empujón definitivo al conjunto 'aussie' para romper la resistencia alemana.



El conjunto alemán, sostenido por Johannes Voigtmann en el juego interior (7 puntos y 13 rebotes) y por Andreas Obst por fuera (17 puntos y 5 triples de 12 intentos), entrará en cuartos por la vía de las dos mejores terceras ya que su balance de -16 es bastante mejor que el -46 de la República Checa, prácticamente eliminada.



En el otro partido de la jornada, Italia aseguró el segundo puesto del Grupo B al derrotar por 80-71 a Nigeria, con un comienzo dominador (29-17 al primer cuarto) que se fue diluyendo hasta el punto que el conjunto africano inició el último parcial con 6 puntos de ventaja (58-64, min. 31).



Giampaolo Ricci (6 puntos), Simone Fontecchio (12 y 4 asistencias), Nicolo Melli (15 y 5 rebotes) y Achille Polonara (13 y 5) dieron la vuelta a la situación con un parcial 12-0 en cinco minutos que puso el 70-64 a falta de tres, y ahí Italia no perdonó. Estará en cuartos como segunda de grupo.



Mañana se resuelve el Grupo C, en el que España y Eslovenia ya están clasificadas y se enfrentarán ante sí a las 17.20 horas (10.20 CET). Antes, a las 13.40 (6.40 CET), Argentina necesita ganar a Japón para pasar a cuartos como una de las dos mejores terceras.



Resultados de la jornada:



- Grupo A:



Irán 62 - 79 Francia



Estados Unidos 119 - 84 República Checa



- Grupo B:



Italia 80 - 71 Nigeria



Australia 89 - 76 Alemania.