Simone Biles y otros deportistas de élite que han sufrido depresión

Olimpismo

Viernes 30| 10:25 pm





Daniel Hérnandez | @danjhernandez19

El tema de la salud mental ha sido de los que más se ha hablado en esta edición de los Juegos Olímpicos, luego de que la gimnasta estadounidense Simone Biles decidiera no seguir participando en la competencia, para centrarse en su salud mental. “Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi bienestar", agregó.

Biles no es la única deportista de élite que ha tenido que lidiar con este tema. Su compatriota Michael Phelps también ha vivido momentos duros. “Soy alguien que ha pasado por al menos tres o cuatro periodos de depresión fuerte después de los Juegos y llegué a poner mi vida en peligro”, confesó el atleta más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos.

Antes del Mundial de Sudáfrica, Andrés Iniesta atravesó un momento difícil en su vida luego de la pérdida de un amigo íntimo. “Poco a poco vas sintiendo que no eres tú, que no disfrutas de las cosas, que las personas que te rodean son como si fuesen de más. No tienes sentimientos, no tienes pasión”. El histórico jugador del Barcelona comentó que se sentía vacío por dentro, pero que pudo salir adelante gracias a la ayuda de especialistas.

Antes de Tokio 2020, la tenista número dos de mundo, Naomi Osaka abandonó Roland Garros por una depresión, fruto del estrés y la ansiedad que le generaba hablar ante los medios. “No voy a hacer ninguna rueda de prensa durante Roland Garros. He pensado muchas veces que la gente no tiene consideración con nuestra salud mental. He visto muchos vídeos de deportistas viniéndose abajo en una sala de prensa tras perder un partido, algo que también me ha pasado a mí”, agregó Osaka días antes de retirarse de Roland Garros; posteriormente no participó en Wimbledon.