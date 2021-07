Alberto Mestre Jr: "Esto es real, estoy muy feliz"

Olimpismo

Viernes 30| 2:21 pm





Wilder Delgado | Este viernes en horas de la mañana Alberto Mestre Jr. se clasificó a las semifinales de los 50 metros estilo libre de la natación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, realizando su mejor tiempo, 21.91 segundos.

"Hice .03 por encima de mi mejor marca, así que creo que podemos bajarla un poco más. Es un sueño estar en una semifinal y ahora tengo que plantearme esa final porque es un 50, cualquier cosa puede pasar" dijo el mayor de los hermanos Mestre.

Alberto venía trabajando en gran forma para lograr ese primer paso, en una prueba que es su principal, "en este heat habían campeones olímpicos, mundialistas, campeones mundiales y le gané a varios de ellos. Esto es real, estoy muy feliz".

"Siendo honesto, cuando clasifiqué con 21.93 en Bahamas, yo pensé que no me iba a poder tirar 21 segundos de nuevo y haberme lanzado 21.9 otra vez, estableciendo que mi marca es verdadera y fuerte me da un alivio" finalizó el hijo mayor de Alberto Mestre.