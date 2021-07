Naeher evita el KO de EEUU y Brasil se despide en los penaltis

Olimpismo

La selección de Estados Unidos, la gran favorita al título olímpico en fútbol femenino, sobrevivió en los penaltis ante Países Bajos (2-2; 4-2) para acceder a las semifinales de Tokio 2020, Brasil se despidió también por penas máximas ante Canadá (0-0-3-4), en tanto que Australia superó en la prórroga a Gran Bretaña (4-3) y Suecia, vigente subcampeona, se deshizo de la anfitriona Japón (3-1).



El próximo lunes Estados Unidos se enfrentará a Canadá a partir de las 17.00 horas (08.00 GMT) en la primera semifinal, y Australia a Suecia (20.00/11.00) en la segunda.



No había dado muy buenas sensaciones el conjunto de las barras y estrellas en estos Juegos. La vigente campeona mundial y cuádriple campeona olímpica, que en Río cayó ante Suecia en cuartos en la tanda de penas máximas, estuvo cerca de despedirse de forma prematura de la competición olímpica ante las rivales a las que derrotaron en la última Copa del Mundo de Francia 2019.



Pero encontró la salvación en la guardameta Alyssa Naeher, de los Chicago Red Stars, que mandó el encuentro a la prórroga con 2-2 tras salvar un penalti a los 81 minutos a la barcelonista Lieke Martens, y en la tanda definitiva detuvo los tiros de la goleadora Vivianne Miedema y de Aniek Nouwen.



Miedema había marcado un doblete (m.18 y 54) para complicar la vida al conjunto estadounidense, que remontó el tanto inicial de la delantera del Arsenal por medio de Samantha Mewis (m.28) y Lynn Williams (m.31) y luego vivió en el alambre. Pero como ocurre en casi todas las principales competiciones, las grandes figuras acaban fallando un penalti y la máxima artillera 'oranje', que abrió la tanda, sufrió dicha maldición.



No pudo tomarse la revancha Brasil de su derrota en el partido por el bronce de los pasados Juegos ante Canadá, ante la que sucumbió en el estadio de Miyagi en la tanda de penaltis tras acabar el encuentro y la prórroga con empate a cero.



Las paradas de Stephanie Labbe a los tiros de Adressinha y Rafaelle certificaron el definitivo 4-3 a favor del conjunto norteamericano y sepultaron de nuevo el sueño de la escuadra capitaneada por la eterna Marta.



Suecia está ya a un paso de alcanzar una nueva final. Venció en Saitama a las anfitrionas niponas (3-1), a las que liquidaron en el segundo periodo con los tantos de Stina Blackstenius (m.53) y la madridista Kosovare Asllani, de penalti (m.68).



Japón, que había conseguido neutralizar el tanto inicial de Magdalena Eriksson (m.7) por medio de Mina Tanaka, no pudo con el poderío del cuadro nórdico, que está dejando muy buenas sensaciones con victoria incluida ante Estados Unidos, y ahora se enfrentará en semifinales a Australia, a la que derrotó en la fase de grupos por 4-2.



Las 'Matildas', que persiguen su primer podio olímpico, sorprendieron en Kashima al conjunto de Gran Bretaña, al que derrotaron por 4-3 tras la prórroga, a la que llegaron gracias a un gol postrero de Sam Kerr.



Australia de adelantó en la primera mitad con un tanto de Alanna Kennedy, pero un doblete de Ellen White pareció acercar a Gran Bretaña a la semifinal. Sin embargo, Kerr, justo antes del final, evitó la derrota de las oceánicas.



En la prórroga, Caroline Weir malogró un penalti (m.101) para las británicas y justo después Mary Fowler (m.103) y la propia Kerr (m.106) situó un marcador ya inalcanzable, aunque White puso de nuevo picante con el tercer tanto de su cuenta, pero no pudo evitar el triunfo de Australia. EFE