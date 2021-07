Japón hace trabajar a Estados Unidos y China derrumba a Australia

Olimpismo

Viernes 30| 11:18 am





Las selecciones asiáticas sorprenden en Tokio 2020. Estados Unidos tuvo que ponerse el mono de trabajo para imponerse a una correosa selección japonesa (86-69), y China derrotó a la subcampeona mundial Australia (76-74); mientras Francia ganó a Nigeria (87-62), y Bélgica a Puerto Rico (87-52).



Bélgica ya está clasificada a cuartos de final y Estados Unidos la tiene prácticamente solucionada con sus dos victorias, ya que en un caso improbable de derrota en la última jornada sería segunda o alguna de las mejores terceras; mientras que Australia, finalista en el pasado Mundial 2018 de Tenerife, está a punto de la eliminación.



Mucho tuvo que trabajar el conjunto de las barras y las estrellas para imponerse a Japón (86-69), que se ha convertido en una de las sorpresas del campeonato. La selección anfitriona defiende con agresividad y tiene una afilada muñeca, que le valió para derrotar a Francia en la primera jornada, pero ante las americanas no fue tan efectiva.



Tuvieron que agarrarse las eternas campeonas olímpicas de baloncesto -llevan seis oros consecutivos y buscan el séptimo- a sus interiores, con magníficos partidos de A'ja Wilson (20 puntos y 10 rebotes) y Brittney Griner (15 y 5) y con una espectacular Breanna Stewart entrando desde el perímetro, con 15 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias para llevarse el encuentro por 86-69.



Si Japón apuntó maneras, China las confirmó imponiéndose a Australia por un resultado engañoso (76-74), que no refleja que el conjunto del gigante asiático dominó el encuentro durante la mayor parte del tiempo, porque las 'Opals' australianas apenas se acercaron al borde del descanso (38-38) y en la fase final.



En el resto del duelo, el conjunto chino, uno de los más potentes en el juego interior, gobernó el rebote (42-31) y a la potencia de su pívot Yueru Li (12 puntos y 7 rebotes) le añadió el acierto de las exteriores Siyu Wang (20 puntos y 5 asistencias) y Meng Li (11 y 7), pese a las 21 pérdidas de balón que cometieron.



Australia se ve con cero victorias y muy pocas opciones de pasar a los cuartos de final, ya que es la única tercera que aún no ha ganado y arrastra un diferencial entre puntos anotados y recibidos de -17 mientras el resto de sus oponentes, Francia y Canadá, están en guarismos positivos.



Francia, subcampeona europea, se redimió de su tropezón en el estreno contra Japón derrotando de 25 (87-62) a una Nigeria que había dejado una buena imagen al estrenarse ante Estados Unidos, pero que contra las galas apenas resistió hasta el descanso (44-27).



El equipo francés ofreció una imagen coral, con hasta cinco jugadoras con más de diez puntos, como Sandrine Gruda (14 y 9 rebotes), Marine Johannes (13, 4 y 4 asistencias), Endene Miyem (14 y 5), Gabby Williams (13 y 9) y Alix Duchet (13 y 5 asistencias) y dominó el rebote con 45 capturas por 32 de las africanas.



Más facilidades tuvo Bélgica para sumar su segundo triunfo ante Puerto Rico. Después de ganarle una batalla a Australia, las europeas superaron con facilidad en el turno matinal a las centroamericanas, que viven en Tokio 2020 la primera experiencia olímpica de su historia (87-52).



Haciendo valer su rapidísimo juego en transición y con Emma Meesseman como faro en la pintura que se marcó un 'doble-doble' de 26 puntos y 15 rebotes, Bélgica rompió el partido en el segundo cuarto llegando al descanso con 43-24, y luego siguió aumentando su ventaja por si tiene algún conflicto que tenga que decidirse por la diferencia de puntos anotados y recibidos. La suya es de 122.



Para Puerto Rico todo lo vivido en estos Juegos es una experiencia positiva que eleva su ritmo de competición. En este caso fue más persistente que en su debut ante China con la alero Jazmon Gwathmey como jugadora más destacada con 20 puntos y 5 rebotes. Cerrarán su vivencia olímpica ante Australia, necesitada de ganar.



Mañana, sábado, será una jornada de descanso para el torneo femenino de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que arrancará la última jornada del torneo masculino.





Resultados del día:



- Grupo B:



Estados Unidos 86 - 69 Japón



Francia 87 - 62 Nigeria



- Grupo C:



Bélgica 87 - 52 Puerto Rico



China 76 - 74 Australia



EFE