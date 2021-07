Biles se retira de la final individual para centrarse en su salud mental

Olimpismo

La gimnasta estadounidense Simone Biles no disputará este jueves la final individual de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que iba a defender el título, con el objetivo de "centrarse en su salud mental".



La federación estadounidense, US Gymnastics, anunció su baja en la víspera de la disputa del concurso completo y un día después de que Biles se retirase de la final por equipos.



"Tras una posterior evaluación médica, Simone se retira de la final del concurso completo de los Juegos de Tokio para centrarse en su salud mental", señala el comunicado.



"Continuará siendo evaluada a diario para determinar si participa o no en las competiciones individuales de la próxima semana", añade US Gymnnastics, en referencia a las finales por aparatos que comenzarán el día 1.



Jade Carey entrará en su lugar en el concurso completo; logró en la ronda clasificatoria la novena mejor nota, pero la norma que impide participar en una final a más de dos gimnastas por país la dejó fuera.



"Apoyamos de todo corazón la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al dar prioridad a su bienestar. Su coraje nos enseña, una vez más, por qué es un referente para tantos", concluye la nota federativa.



Biles, ganadora en Río 2016 de cinco medallas olímpicas, se retiró de la final por equipos del martes tras hacer solo el ejercicio de salto, en el que obtuvo una puntuación baja.



Tras la competición, en la que Estados Unidos ganó la medalla de plata por detrás de Rusia -primera derrota del equipo norteamericano desde 2010-, Biles admitió que se sentía presionada, recordó que los deportistas son personas por cuya salud mental hay que velar y señaló que no había podido hacer el salto que tenía preparado debido a su estado emocional.



La final del concurso completo reúne a las 24 mejores gimnastas en los cuatro aparatos. La baja de Biles deja a la brasileña Rebeca Andrade, la estadounidense Sunisa Lee y la rusa Angelina Melnikova como favoritas al título. Fueron, por detrás de la texana, las mejores en la ronda previa.



Además de para esta, que ya no disputará, Biles está clasificada para las cuatro finales de salto y barras asimétricas, el día 1, suelo el día 2, y barra el día 3 de agosto. / EFE