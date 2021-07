Estados Unidos comienza sólida, Japón sorprende y Bélgica puede con Australia

Olimpismo

Estados Unidos se presentó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en pos del séptimo oro olímpico consecutivo y superó a una aguerrida Nigeria; la anfitriona Japón sorprendió a Francia; Bélgica se llevó el partidazo del día contra Australia y China no dio opción a la debutante Puerto Rico en los duelos de este martes, que cierra la primera jornada del baloncesto.



Estados Unidos funciona. A diferencia de sus compañeros del equipo masculino, derrotados por Francia las jugadoras de Dawn Staley superaron a una selección nigeriana (72-81) con buenos mimbres para el futuro.



La victoria número 50 de forma consecutiva del conjunto de las barras y las estrellas en el torneo femenino de baloncesto olímpico se forjó en el juego interior, con los 'dobles-dobles' de A'ja Wilson (19 puntos y 13 rebotes) y Brittney Grine (13 y 10).



De la mano de Sue Bird, que protagonizó una magnífica dirección repartiendo 13 asistencias -ya lleva 100 en los cinco Juegos Olímpicos que ha disputado y confirmó que no habrá unos sextos-, el equipo estadounidense se distanció de forma casi definitiva con un parcial 0-23 en el segundo cuarto (25-43, min. 19).



Las africanas, un conjunto aguerrido, con una defensa intensa y mucha voluntad, fueron capaces de volver hasta ponerse a ocho puntos a falta de los últimos tres minutos (67-75), pero las americanas no dejaron escapar el duelo.



La sorpresa que no pudo dar Nigeria la había dado en el duelo anterior Japón, que se impuso nada más y nada menos que a la subcampeona de Europa, Francia, en el primer partido de la sesión matinal (74-70).



Maki Takada (10 puntos y 6 rebotes) y Rui Machida (7 puntos y 11 rebotes) fueron las mejores del equipo asiático, mientras que a las europeas no les sirvieron de mucho los 18 puntos y 9 rebotes de Sandrine Gruda.



El conjunto japonés, con un magnífico acierto de tres puntos (11 triples de 27 intentos 40,7%) e igualando la lucha por el rebote (34-35), dio la vuelta al dominio galo al final del segundo cuarto y tras el descanso no hizo más que crecer, llegando a tener rentas de ocho puntos (49-41, min. 25), aunque se vio abocado a un final igualado, con 68-68 en el marcador a 1:15 del final, que el equipo anfitrión supo resolver mejor.



El partido más igualado de la jornada fue el Australia-Bélgica, un duelo entre la segunda y la sexta mejor selección del mundo, según la clasificación de la FIBA, que acabaron llevándose las 'gatas' belgas sobre las 'opals' australianas.



Gracias a una extraordinaria Emma Meesseman (32 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) y a la dirección de Julie Allemand (16 puntos y 11 asistencias), el conjunto europeo acabó llevándose a su terreno un duelo con múltiples alternativas, en el que al descanso iban por delante las oceánicas (41-37).



Sin embargo, en el último cuarto un parcial 2-13 belga (del 59-58 al 61-71) puso el marcador cuesta arriba para Australia, que ya no pudo recuperarse y acabó perdiendo de 15 unidades (70-85), una diferencia que puede ser muy relevante en caso de empates para decidir la clasificación final del Grupo C.



En el último encuentro del día, el debut olímpico de Puerto Rico, por primera vez en su historia participando en el torneo femenino de baloncesto, se topó con la superioridad física de China, que apoyada en los dos metros, 21 puntos y 12 rebotes de su pívot Yueru Li no les dio opción a la sorpresa.



El conjunto chino no solo se apoyó en su superioridad física para rebotear más (30-55) sino que estuvo mejor en los lanzamientos de tres puntos (7 de 19, un 37%) y superó al conjunto boricua, que tuvo en la base Pamela Rosado (14 puntos), la alero Jennifer O'Neill (13 y 4 rebotes) y la interior Isalys Quiñones (10 y 5 rebotes) a sus mejores jugadoras. Tokio 2020 para ellas será "un aprendizaje", reconoció su entrenador, Gerardo 'Jerry' Batista.



