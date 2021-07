Venezuela bailará con la más difícil en el voleibol

Venezuela no ha ganado un set | Foto: Prensa COV

Olimpismo

Lunes 26| 5:22 pm





Wilder Delgado | La selección venezolana de voleibol no comenzó con buen pie su participación en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, viene de perder sus dos primeros partidos ante Japón e Irán en sets corridos, y, ahora, enfrentará al actual campeón del mundo, Polonia.



Venezuela cayó en su primer duelo frente a los locales 3-0 y luego ante Irán ocurrió lo mismo, derrota 3-0, aunque en este compromiso el equipo nacional mostró señas de mejoría. Sin embargo, el técnico iraní pidió un tiempo muerto en el tercer set cuando Venezuela se venía arriba y pudo darle vuelta al marcador para llevarse la victoria.



Los dirigidos por Ronald Sarti enfrentarán ahora a un rival muy duro y exigente, Polonia, tres veces campeón mundial y ganador de las dos últimas ediciones (2014 y 2018), que viene de ganarle a Italia por la vía rápida (3-0).



Venezuela tiene que mejorar muchos aspectos para poder llevarse su primera victoria y sorprender a los europeos, que ya fueron sorprendidos por Irán en la primera jornada (3-2).



El buen juego mostrado en el partido anterior por Willner Rivas, Ronald Fayola, Edson Valencia y José Verdi, tiene que aparecer nuevamente. Otra de las claves importantes para poder hacer un gran encuentro es no cometer tantos errores no forzados, sobre todo en el servicio, los cuales perjudicado ciertamente las aspiraciones en las jornadas anteriores.



Polonia es una selección fuerte que ataca muy bien en la malla y tiene buen bloqueo. El partido se disputará el miércoles 28 de julio a las 3:25 de la mañana, hora venezolana.