Dani Alves: "Hay que valorar el gran trabajo que hemos hecho"

Olimpismo

Dani Alves, capitán de la selección brasileña de fútbol en los Juegos de Tokio 2020, afirmó, tras empatar a cero ante Costa de Marfil en el segundo partido del torneo, que había que "valorar el gran trabajo" que hicieron ante el cuaro africano.



Alves, que busca en el país asiático el único título que le falta en su dilatada y exitosa carrera, valoró el impacto de la temprana expulsión de Douglas Luiz: "Son circunstancias del juego, de las que hay que sobreponerse. Fue una jugada que tengo mis dudas de si fue por expulsión o no, pero es parte del juego".



No obstante, el exsevillista y exbarcelonista no cree que la roja a su compañero dificultara más el partido. "Hemos sido capaces de crear las mejores oportunidades de gol. Somos un equipo y tenemos que valorar el gran trabajo que hemos hecho", apuntó.



Brasil, defensora del título olímpico conseguido hace cinco años en Maracaná, tratará de certificar su clasificación para los cuartos de final el miércoles ante Arabia Saudí. EFE