Japón se sobrepone para arrancar un empate en su estreno

La anfitriona de los Juegos Olímpicos, Japón, se sobrepuso a un tempranero gol de Canadá y a un penalti fallado para empatar en los últimos minutos de su estreno en el torneo femenino de fútbol, con un gol de la delantera Mana Iwabuchi.



La próxima delantera del Arsenal inglés salvó un punto en estreno de la anfitriona en el Sapporo Dome, donde se vio superada claramente en la primera mitad por una Canadá a la que el fútbol castigó su complacencia con el 0-1, aún más con la clara advertencia del penalti detenido por la portera canadiense Stephanie Labbé tras el descanso. El empuje nipón acabó siendo premiado con el empate.



Canadá comenzó mandando, y a su control le llegó rápido el premio: un centro raso de Nichelle Prince por la derecha encontró la incorporación desde atrás de la capitana Christine Sinclair, que en primera instancia estrelló su remate contra el poste, pero recogió el rebote y ya no perdonó.



El tanto hizo reaccionar a las japonesas, con disparos de Narumi Miura e Iwabuchi, pero sus intentos llevaron más voluntad que peligro real. Canadá se sentía cómoda e incluso lanzaba algún contragolpe con sus extremos, Prince y Janine Beckie. Tan solo la lateral diestra japonesa Risa Shimizu, con un disparo fuerte desde fuera del área, alto, inquietó mínimamente a la portera canadiense.



Steph Labbé sería protagonista nada más reanudarse el juego, al cometer penalti sobre la delantera japonesa Mina Tanaka, recién ingresada al terreno de juego y que recibió un buen pase al espacio de la interior Yui Hasegawa. La árbitra brasileña Edina Alves confirmó la pena máxima tras revisar el monitor del videoarbitraje.



Sin embargo, la delantera japonesa no rentabilizó la oportunidad, ya que disparó centrado y a media altura, fácil para una Labbé que aguantó sin vencerse y despejó con facilidad, aunque tuvo que retirarse unos minutos después por el impacto del choque con la delantera. Canadá, impulsada por el alivio, llegó a anotar por mediación de Beckie, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.



Japón se volcó al ataque ante una contemplativa Canadá y obtuvo su premio a seis minutos del final, cuando un balón larguísmo desde la banda derecha a la carrera de Iwabuchi demostró la velocidad de la delantera asiática, que se adelantó a las defensoras y golpeó a botepronto para batir a una mal colocada Kailen Sheridan, sustituta de Labbé.



Los múltiples cambios de la seleccionadora canadiense en los 8 minutos de tiempo añadido por la lesión no deshicieron un empate que coloca a ambas selecciones con un punto, por detrás de Gran Bretaña que acumula tres. Japón jugará su segundo partido el sábado 24 contra el equipo británico, y Canadá contra Chile el mismo día.



-Ficha técnica:



1 - Japón: Ikeda; Shimizu, Kumagai, Minami, Kitamura; Shiokoshi (Endo, min. 62), Miura, Nakajima (Sugita, min. 76), Hasegawa (Momiki, min. 90); Sugasawa (Tanaka, min. 46), Iwabuchi.



1 - Canadá: Labbe (Sheridan, min. 58); Lawrence (Viens, min. 84), Buchanan, Zadorsky, Chapman; Scott, Fleming, Quinn (Rose, min. 73); Prince (Leon, min. 85), Sinclair, Beckie.



Gol: 0-1, min. 6: Sinclair. 1-1, min. 84: Iwabuchi



Árbitro: Edina Alves (BRA). Mostró tarjeta amarilla a la canadiense Labbé (min. 55).



Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo E la competición femenina de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disputado en el estadio de Sapporo Dome (Japón) sin espectadores debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus. EFE