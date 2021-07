La triatleta paralímpica Susana Rodríguez portada de la revista Time

Olimpismo

La triatleta española Susana Rodríguez, también médica, protagoniza una de las portadas que la revista Time dedica a los "héroes" que han trabajado en primera línea contra la COVID-19 antes de competir en los Juegos de Tokio.



"Algo tan simple como mi vida diaria ha sorprendido a Time. Los deportes paralímpicos y la medicina juntas en tiempos de pandemia... me han llevado a la portada. Gracias. ¡Ahora es tiempo para Tokio!", escribió hace unas horas la gallega en su Twitter.



La publicación neoyorquina se asoma a la vida de la deportista ciega de 33 años, seis veces campeona del mundo de triatlón y que llevaba cuatro años preparándose para competir en los que serán sus segundos Juegos cuando se desató la pandemia.



En la portada de Time editada en blanco y negro, la viguesa posa con los brazos cruzados luciendo con orgullo su apellido y el emblema español en la malla deportiva, y también lleva el estetoscopio utilizado por los médicos colgado al cuello.



Rodríguez, médica especializada en rehabilitación, trabajó con pacientes debilitados por la COVID-19, muchos de ellos tras pasar por las unidades de cuidados intensivos, y una vez acabado su turno continuó entrenando rigurosamente cada tarde.



Con los confinamientos impuestos en España, la deportista, que compartía un apartamento con otros dos empleados sanitarios, dedicó tres horas diarias a practicar remo, bicicleta y a correr en máquinas enviadas por el Comité Paralímpico Español.



En declaraciones a la revista, Rodríguez relata que la consistencia ha sido clave desde su infancia, ya que decidió que quería ser atleta a los 10 años, y considera que el deporte le ha ayudado a recuperarse "y volver a afrontar cada día en el trabajo".



Tras un año de batalla contra la COVID-19 y entrenamiento, la campeona puede convertirse en la primera española que compite en dos categorías diferentes en los mismos Juegos, si obtiene la luz verde del comité nacional para la carrera de 1.500 metros.



Pese a todo, asegura, este último año ha reafirmado su fe en el deporte y la medicina: "Lo que hemos pasado me ha hecho darme cuenta aún más: la salud es la cosa más importante, tanto para la persona como para el colectivo. Si no tienes salud, el resto está en el aire". EFE