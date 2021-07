Jeserik Pinto: Esto es un premio que estaba esperando desde hace tiempo

Olimpismo

Viernes 2| 4:48 pm





Iván Holguín López

@ivan_baloncesto

Foto: César Suárez

La delegación criolla que participará en Tokio 2020 se amplió a 44, luego de que la nadadora venezolana, Jeserik Pinto se clasificará vía universalidad a la magna cita del deporte.

“La verdad es que estoy muy feliz, este era el momento que estaba esperando desde hace muchísimos años, durante toda mi carrera, llevo 4 ciclos olímpicos y siempre me había quedado muy cerca de la clasificación y esto me pone muy feliz”, comentó la nadadora en una entrevista exclusiva para MERIDIANO.

En cuanto a su preparación la nadadora de 31 años de edad aseguró que lo más complejo fue prepararse mentalmente debido a la pandemia.

“La parte más complica fue la preparación mental, estuvimos muchísimos meses encerrados con la pandemia, mucho tiempo sin poder entrenar. Sin embargo, pude solucionar esos problemas rápidamente gracias a la ayuda de varias personas, que me apoyaron en ese momento y me consiguieron una piscina y bueno yo me dedique 100% a eso”, apuntó Pinto.

La criolla participará en dos especialidades en estos Juegos Olímpicos, pero aseguró que su meta y su preparación van más orientada a la prueba de velocidad. “Mi especialidad son los 50 metros libres, pero también nadaré los 100 metros mariposa. Mi meta es alcanzar unas semifinales o finales en los 50 metros y realizar el récord nacional en los 100 mariposa”.

En cuanto a cómo seguirá su preparación de cara a Tokio, Pinto comentó que entrenará en Caracas hasta el día 9, ya que el 10 de julio partirá rumbo a Tokio a continuar con su preparación y a estar presente en la Ceremonia inaugural.