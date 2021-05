Rosa Rodríguez es la tercera olímpica del atletismo

Olimpismo

Prensa Federación Venezolana de Atletismo

El atletismo venezolano sumó este domingo su tercera clasificada olímpica, la lanzadora de martillo Rosa Rodríguez, quien hizo la marca mínima en el Meeting de Ptuj, Eslovenia, con un 73,60 que se quedó a cuatro centímetros de su récord nacional, impuesto en 2013, y le sirvió para subir a lo más alto del podio.

Fue una competencia prácticamente contra sí misma, pues su más cercana seguidora, Laura Dekanovic, apenas marcó 50,82 en su mejor lanzamiento, pero el reto fue sobre todo imponerse en su propia batalla interior.

“Tenía mucha presión porque quedaba muy poco tiempo para hacer la marca mínima (72,50 m) y yo no tenía muchas competencias en programa”, confesó mientras emprendía el regreso a Brezice, la ciudad donde entrena a las órdenes de Vladimir Kevo. “Mi posibilidad de pasar por ranking era mínima, porque debía tener cinco competencias válidas durante el periodo clasificatorio, y yo solo tenía una: los Panamericanos de Lima, así que tenía que buscar la marca mínima porque sí”.

Rodríguez ganó en octubre pasado el oro de la válida de Kenia del World Athletics Continental Tour, pero el evento se celebró durante la suspensión del periodo clasificatorio motivada por la pandemia del COVID-19, por lo que no pudo sumar para el escalafón.

“Es una sensación que no puedo describir”, reconoció, superada por la emoción. “Desde 2016 no había podido tener una buena preparación, llevaba ocho años sin una marca de esta índole. Al principio cuando regresé a Eslovenia fue un poco difícil porque llegué con el nivel muy bajo y la técnica un poco atrofiada, pero estoy mejorando bastante y me he sentido muy bien en los entrenamientos. Espero que de ahora adelante todo vaya por buen camino”.

El 73,60 de Rodríguez es la octava mejor marca del año a nivel mundial, solo superada por las grandes favoritas al oro: las estadounidenses DeAnna Price, Brooke Andersen, Gwen Berry y Janee’ Kassanavoid (de las cuales solo tres irán a Tokio), la francesa Alexandra Tavernier, la bielorrusa Nastassia Maslava y la múltiple campeona mundial y olímpica, la polaca Anita Wlodarczyk.

El atletismo suma con Rosa su tercera clasificada por marca mínima, luego de Yulimar Rojas en salto triple y Robeilys Peinado en salto con garrocha. Otros atletas tienen excelentes perspectivas de sumarse bien sea por índice olímpico o por ranking mundial, como la balista Ahymara Espinoza, las vallistas Génesis Romero y Yoveinny Mota, los saltadores Eure Yánez y Aries Sánchez, y el decatlonista Georni Jaramillo, entre otros.