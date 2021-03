Brisbane se presenta ante el COI con maneras de sede olímpica

Olimpismo

Aunque aún no lo sea oficialmente, la ciudad australiana de Brisbane se presentó este jueves ante la 137 Sesión del COI con maneras de sede olímpica, después de haber sido designada "favorita" para organizar los Juegos del año 2032.



Ante los 102 miembros del COI reunidos en asamblea de forma telemática, el primer ministro australiano, Scott Morrison, la gobernadora de Queensland, Annastacia Palaszczuk, y el alcalde de Brisbane, Adrian Schinner, expresaron mensajes de firme compromiso con la organización de los Juegos y repasaron las bondades de su proyecto.



Todos hicieron especial énfasis en la escasa incidencia de la pandemia de covid en su país.



"Seremos un socio seguro en tiempos de inseguridad", resumió el primer ministro de la decimocuarta economía mundial.



El COI ha cambiado el sistema de elección de la sede de los Juegos: una comisión establece un diálogo privado con las ciudades interesadas, sin competencia pública entre ellas, y decide cuáles están preparadas para seguir adelante. Para los Juegos de 2032 la única opción que ha considerado viable es la de Brisbane.



"Un solo proyecto cumplía con todas las condiciones de viabilidad para 2032: Brisbane. Pero pasar Brisbane a la siguiente fase no significa que dejemos apartadas a otras partes interesadas", afirmó ante la 137 Sesión del COI la noruega Kristin Kloster Aasen, responsable del proceso de selección de futuras sedes.



"Ahora Brisbane debe responder a un cuestionario, presentar las garantías necesarias y mantener futuras reuniones con el COI. Si estas son satisfactorias, la Ejecutiva propondrá la ciudad a la Sesión para que vote. Si no cumpliera con los requisitos, la Ejecutiva puede aconsejar que siga el diálogo con Brisbane o con otras partes interesadas", explicó Kloster Aasen.



El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, comentó este miércoles que el anterior sistema de selección daba lugar a "graves problemas éticos" ante las presiones de los grupos de influencia.



Kloster Aasen abundó hoy en este aspecto y añadió que "con el nuevo enfoque" tienen "el poder de actuar de forma rápida, aprovechando las oportunidades cuando estas se presentan".



El sistema permite mantener "un diálogo continuo en cualquier momento, con cualquier ciudad y para cualquier edición".



"El apoyo del gobierno no es requisito previo para empezar el diálogo. Los proyectos pueden ser presentados por países, regiones o ciudades", agregó la miembro del COI.



Tan avanzado está ya el plan, que la asamblea olímpica vio los primeros mapas de las instalaciones que se emplearía dentro de once años, repartidas en tres núcleos de competición: la propia Brisbane (21 sedes), Gold Coast (a 65 km, con seis sedes) y Sunshine Coast (a 85 km, con tres).



El 80 % de las instalaciones empleadas ya existen o serían temporales.



Habría dos villas olímpicas, en Brisbane y Gold Coast. La zona ofrece 50.000 habitaciones de hotel y el proyecto olímpico cuenta con un 66 % de apoyo local y nacional.



Kloster Aasen descartó la conveniencia de conceder de una vez dos sedes olímpicas, 2032 y 2036, como se hizo con las de 2024 y 2028.



"Los Juegos van a evolucionar mucho en este periodo. El mundo también, con nuevos objetivos de sostenibilidad que los Juegos han de reflejar. También puede haber muchos cambios en la arena política. Comprometerse con 15 años de antelación es casi imposible", afirmó.



"Nadie ha vivido una crisis sanitaria tan importante como la de ahora. Los expertos prevén que la economía mundial se verá aún más afectada durante los próximos 5 años, periodo en el que habríamos elegido la sede de 2032 con el sistema anterior", insistió.



El decano del COI, el canadiense Richard Pound, se mostró de acuerdo con no llevar el proceso electoral más allá de 2032 para no "atar las manos" del futuro presidente del organismo, entre otros motivos.



Si Brisbane se confirma como sede de 2032, y con Thomas Bach en el cargo hasta 2025, su sucesor en el puesto podría ocupar la presidencia hasta 2037, por lo que conduciría el proceso completo de organización de los Juegos de 2036.



El debate sobre la sede de 2032 y la designación de Atenas como ciudad anfitriona de la Sesión del COI del año 2025 -iba a serlo, hasta que la pandemia lo desaconsejó, de la asamblea de esta semana- cerraron la segunda jornada de trabajo del comité, que el viernes analizará las directrices de su actuación futura recogidas en la Agenda 2020+5. EFE